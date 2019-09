Bus gratuït durant una setmana per als estudiants dels instituts de Reus

Reus Transport promociona així, un any més, l’ús del transport públic als centres de secundària

Les línies de bus dels instituts

Reus Transport aprofita un any més l’inici de curs per promocionar l’ús del bus entre els alumnes d’institut de la ciutat. Del 16 al 20 de setembre és la setmana del transport gratuït per a 11.000 estudiants, que disposen de bitllets gratuïts per anar i tornar de l’institut a través de codis QR o de l’app de Reus Transport.Reus Transport promou l´ús del transport públic entre alumnes de secundària, batxillerat i formació professional amb el lliurament a tots els alumnes d’institut de la ciutat d’un fulletó que incorpora bitllets gratuïts per anar i tornar del centre educatiu entre el dilluns 16 i el divendres 20 de setembre. El fulletó, que s’ha repartit a tots els instituts públics i concertats de la ciutat, incorpora dos bitllets en format codi QR per a cada dia: un d’anada, que permet viatjar de 7 a 9 del matí, i un de tornada, per agafar el bus entre les 14h i les 18h.Aquests bitllets en format QR adreçats als estudiants de secundària també estan disponibles a l’aplicació de Reus Transport, disponible a l’App Store i a Google Play. Per tant, si algun alumne no porta el cupó corresponent, també pot viatjar gratuïtament si disposa de l’app al seu mòbil.A banda de les línies convencionals, Reus Transport ofereix tres línies específiques conegudes com Línies Instituts: la L40 i la L41 funcionen durant el curs escolar de 7:30 a 8:30 h; la tercera línia, la L42, ofereix servei als instituts Gabriel Ferrater i Domènech i Montaner, funciona els feiners de tot l’any i en horari de matí i migdia. Les línies L10, L33 i L50 també tenen parades prop dels instituts més allunyats del centre.