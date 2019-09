Unió de Pagesos denuncia la baixa cotització de l'ametlla tot i l'augment de producció a Catalunya

El sindicat estima que la collita creixerà un 40% a Ponent i un 25% al Camp de Tarragona

Davallada del 60% en la producció de garrofa

Unió de Pagesos denuncia que la Llotja de Reus cotitza l’ametlla a un preu inferior al d’altres llotges, malgrat que hi ha un context d’estabilitat del mercat a l’Estat i als Estats Units, i l’augment de producció del 30% a Catalunya. Segons el sindicat, la Llotja de Reus va publicar dilluns una davallada del preu de l’ametlla comuna de deu cèntims per quilo de gra, situant el preu en 4,75 euros el quilo. Això, segons la Unió de Pagesos, significa 60 cèntims per sota el preu d’Albacete i 52 cèntims per sota de Mercamúrcia. El sindicat denuncia que la Llotja de Reus mantingui els diferencials amb la resta de llotges en totes les varietats perquè això perjudica «greument» els productors.D’altra banda, Unió de Pagesos estima que la producció d’ametlla a Catalunya aquesta campanya serà de 21.285 tones d’ametlla en closca (6.173 tones d’ametlla en gra), un 30% més que la collita del 2018. La producció a les comarques de Tarragona es preveu que sigui d’unes 7.985 tones closca, un 25% més que al 2018, i a les comarques de Lleida d’unes 13.300 tones en closca, un 40% més, també a les plantacions tradicionals.Les estimacions varien força per zones i comarques. Mentre a la Terra Alta s’espera un augment del 40% de la producció respecte del 2018, les comarques del Camp de Tarragona tindran augments en diferent grau, segons zones. En canvi, a la comarca de l’Anoia s’espera una davallada del 30% de la producció.«Caldrà veure com acaba la collita arreu i si els arbres situats a zones de secà mantindran l'augment de la producció, o bé en perdran com a conseqüència de la sequera que encara pateixen moltes zones del país», explica el sindicat en un comunicat.D'altra banda, des del juny el Ministeri d'Agricultura no ha fet estimacions oficials de producció, les quals apuntaven una davallada de la producció a l'àmbit estatal de l’1,1% respecte el 2018 i un augment a Catalunya de només el 4%. Unió de Pagesos considera aquesta informació desfasada i reclama a les administracions que posin a disposició del sector estimacions oficials de producció fiables abans que arribi la collita. En aquest sentit, el sindicat lamenta que, a hores d’ara, el Departament d’Agricultura encara no ha publicat cap previsió de collita de fruita seca, quan s’està ja en plena collita d'ametlla i d’avellana.Pel que fa a la garrofa, el sindicat estima que enguany hi haurà un 60% de davallada de la producció respecte del 2018, que va ser una collita abundant, i se situarà al voltant de les 5.425 tones. L’increment de preu de la garrofa no compensarà la davallada de producció, segons el sindicat, que critica que el preu de la Llotja de Reus se situï, també en aquest cas, per sota del preu real de moltes operacions.Pel que fa a l’avellana, a Turquia la darrera setmana el preu mínim ha augmentat lleugerament, i a Itàlia de mitjana les cotitzacions s’han reduït un 3%. Els preus a aquests països es mantenen estables, amb l’equivalent a 1,90 euros la lliura de mitjana a Turquia i a 1,82 euros la lliura a Itàlia, 35 i 27 cèntims per sobre la mitjana d’1,55 euros la lliura que marca la Llotja de Reus.Unió de Pagesos sosté que «és inexplicable per raons de mercat la diferència de preu respecte de la resta de països productors» i recorda que, d’acord amb les dades oficials de l’Observatori Agroalimentari de Preus del Departament d'Agricultura, des de l’any passat els trencadors d’avellana s’han quedat un marge del 37% del valor de venda de les avellanes en gra, 1,95 euros el quilo de gra, de mitjana.