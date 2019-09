Un vermut poc usual per celebrar els 40 anys del Tebac

L'acte tindrà lloc el proper 28 de setembre a les 12.30h

Actualitzada 18/09/2019 a les 13:34

El Tebac – Teatre Estable del Baix Camp farà 40 anys el 2020 i els celebrarà amb un vermut a la plaça de la Farinera de Reus el pròxim 28 de setembre a partir de les 12.30h com a inici dels diferents esdeveniments que la companyia proposarà a partir d’aquesta data per la celebració del 40è aniversari. L’acte Aixequem el teló serà un vermut poc usual, ja que comptarà amb un «petit i curiós espectacle de karaoke» realitzat pels membres de la mateixa companyia, el qual seguirà amb l’actuació musical del grup After Dark i acabarà amb la participació dels PD Casiotones Brothers.El Teatre Estable del Baix Camp va néixer l’any 1980, després de la dissolució de l’Escola Municipal de Teatre Bonaventura Vallespinosa de Reus. Des d’aleshores, ha estrenat i representat més de 40 espectacles per tota la geografia catalana i ha estat present en diverses fires.