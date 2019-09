Un home de 62 anys es troba en estat crític després de xocar contra una tanca de la T-11 a Reus

L'han traslladat fins a l'Hospital Joan XXIII

Actualitzada 18/09/2019 a les 19:59

Un home de 62 anys es troba en estat crític després de patir un accident a la T-11 a Reus. L'avís ha entrat a les 17.53 hores i els Bombers s'han dirigit amb tres dotacions fins al quilòmetre 4 de la via. Per causes que es desconeixen, el conductor ha xocat contra una de les tanques de la via.Un cop allí, els Bombers han hagut de fer tasques d'excarceració per treure el conductor del vehicle. Els sanitaris li han hagut de practicar la reanimació RCP ja que havia entrat en parada cardiorespiratòria. Un cop estabilitzat l'han traslladat fins a l'Hospital Joan XXIII, on ha ingressat amb pronòstic crític. El SEM ha enviat dues ambulàncies.