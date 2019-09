Queixes dels usuaris de les línies 30 i 31 del bus de Reus per la pèrdua de freqüències

Reus Transport aplica canvis a l’horari de matí del bus que va a Sol i Vista i els veïns lamenten que els dificulta activitats diàries

Actualitzada 18/09/2019 a les 10:05

Veïns de Sol i Vista lamenten que una modificació aplicada als horaris de la Línia 30 i la Línia 31 de bus urbà de Reus, les que ofereixen servei al barri, hagi convertit dues de les freqüències de pas del matí en una de sola i els generi «problemes quan ens hem de desplaçar al centre a primera hora, per exemple per anar al metge o la feina». El canvi l’ha posat en marxa Reus Transport aquest passat 9 de setembre, coincidint amb l’inici del curs escolar. No figurava, però, entre les modificacions que l’empresa municipal va anunciar fa pocs dies i que afectaven les línies 60, 50, 20, 21 i 11.Des de l’Associació de Veïns de Sol i Vista, la presidenta Ana Belén Castaño valora que «el dels autobusos és un problema que tenim tots els barris» i explica que «en el nostre cas, estem en un lloc de la ciutat molt incomunicat i sense botigues, sense metge, sense res. La majoria són gent gran i l’autobús és molt necessari».En concret, el canvi que Reus Transport ha introduït tot just fa pocs dies s’ubica a l’entorn de les nou del matí. Si es pren com a referència la parada Sol i Vista 1 en direcció a les Oques, en la programació de 2018 l’autobús s’aturava al barri a les 8.54h i a les 9.16h, i arribava a les Oques a les 9h i a les 9.25h. Ara, amb aquesta modificació, el bus fa aturada a Sol i Vista 1 a les 9.09h i arriba a les Oques a les les 9.15h. El següent autobús passa a les 9.36h i arriba a destí a les 9.45 h. Si fins ara hi havia 29 freqüències, aquesta temporada n’hi haurà 28. Tot i que resulti mínim, el ball de minuts «ens porta maldecaps per l’hora en què s’ha fet i perquè és un moment on qui agafa el bus ho fa per necessitat». Un altre usuari critica que les pantalles que indiquen el temps que resta per l’arribada dels vehicles «no funcionen bé», que el bus «sovint no passa puntual o directament no passa» i que a Sol i Vista 1 «s’ha col·locat un monòlit nou però no té els horaris».Tots coincideixen, associació de veïns inclosa, que «hauríem de tenir un autobús que arribés al CAP Sant Pere, que és el nostre CAP de referència. Quan hi va la gent és perquè és gent gran o perquè està malalta, i hi ha un tros molt gran entre les Oques i el centre sanitari si un no es troba bé o no té massa mobilitat». Castaño precisa que «únicament cal desviar la ruta una mica».En relació a la importància del transport públic a un barri on els serveis han desaparegut, la presidenta de l’Associació de Veïns de Sol i Vista detalla que «només ens queda un bar. Per fer qualsevol cosa, hem de desplaçar-nos. I Pelai també ho necessita». Des de l’entitat demanen també que «el cap de setmana, la darrera hora de pas no sigui tan aviat, perquè és a les set de la tarda i llavors encara fem vida».Fonts municipals precisen que «s’ha fet el canvi dins dels ajustos que es fan cada any a l’inici de curs» i «s’ha considerat oportú per motius tècnics». I destaquen que «l’ampliació de la flota» que s’ha realitzat recentment «ha millorat el servei als usuaris». Veïns de Mas Iglesias ja van queixar-se la setmana passada pels canvis a la Línia 60.