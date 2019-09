Mas Pellicer demana que es retirin xeringues usades al Tecnoparc

ARSU té planificat portar a terme una nova batuda a aquesta zona demà

Actualitzada 18/09/2019 a les 12:09

L’Associació de Veïns I de Maig denuncia, com ha fet en alguna ocasió anterior, una «acumulació de xeringues fetes servir» al solar d’un dels carrers del Tecnoparc. El president de l’entitat veïnal, Eduardo Navas, precisa que aquest material utilitzat es concentra especialment al voltant del carrer Portugal i alerta que «és perillós perquè per aquí passa cada dia molta gent que pot venir a passejar el gos o a caminar i, com que al solar hi ha plantes, les xeringues no són tan visibles per a algú que no s’hi estigui fixant». Navas, que demana que el solar es netegi –tal com es fa cíclicament–, recorda que «a FiraReus, que està molt a prop d’aquí, s’organitzen activitats amb molt de públic molt sovint i la gent, amb nens i tot, aparca a aquesta zona. Hi pot haver, en qualsevol moment, un ensurt».El president de I de Maig explica que «hi ha èpoques on, per algun moment, les xeringues s’amunteguen» al carrer Portugal tot i que «quan vénen a netejar-les la cosa està millor i passa un temps que no és tan greu, però després torna al mateix estat».L’Associació Reus Som Útils (ARSU) realitza batudes per recollir aquests residus habitualment dos cops a la setmana i el Tecnoparc és un dels indrets on se’n troben, igual que passa a altres llocs de la ciutat. Fonts d’ARSU expliquen que aquest dijous acudiran al Tecnoparc a fer la pertinent batuda, i que pentinen aquesta mateixa zona una vegada al mes perquè no és un dels punts de la ciutat on més material es detecti.