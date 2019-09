Les 29 places amb què obrirà la residència d'Horts Miró de Reus seran conveniades

El ple aprovarà divendres un nou conveni entre la Generalitat i l’Ajuntament que «desbloqueja» la situació de l’equipament, acabat i tancat des de 2012

Actualitzada 18/09/2019 a les 08:24

Una nova fórmula

El ple de l’Ajuntament de Reus abordarà aquest divendres, 20 de setembre, l’aprovació d’un nou conveni per permetre l’obertura de la residència d’Horts de Miró, que acumula prop de set anys plenament construïda i tancada. Fonts del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies consultades pel Diari Més precisen que «el conveni està enllestit» i que la major part de la tramitació es troba completada. Al seu torn, la regidora de Benestar de l’Ajuntament de Reus, Montserrat Vilella, detalla que la llum verda al conveni, divendres, «desencallarà» l’obertura de l’equipament, el qual «es posarà en marxa d’entrada amb 29 places i totes seran conveniades».D’inici, s’havia previst conveniar-ne 24 i que altres 5 quedessin com a privades però «amb el nou document, això s’ha pogut variar». Pel que fa a la resta de places fins assolir la plena ocupació de la residència –l’entrada en funcionament serà en una única planta però la capacitat és d’unes 52 places–, «la Generalitat té dues premisses: que hi hagi fons i seguir un mapa territorial de necessitats. Quan hi hagi diners i al territori li pertoquin places, la voluntat és ampliar».De conveni per a la residència d’Horts de Miró, el ple de l’Ajuntament ja n’havia aprovat un a finals de 2018. El document, però, va quedar bloquejat en els filtres d’intervenció i secretaria entre les administracions. Vilella explica que ara «s’han fet algunes modificacions tècniques» en la relació a dues bandes i «s’ha trobat la fórmula que encaixés». «Era una qüestió tècnica de la llei que regula els ajuntaments i la que regula la Generalitat, no era de voluntat política ni de pressupost», subratlla la regidora de Benestar, que diu que «finalment s’ha trobat un text que és el que passem pel ple». Per tant, resumeix, «la situació s’ha desencallat, tenim un nou conveni a dues bandes i, després, encomanarem la gestió a la Fundació Educativa i Social».A partir d’aquí, «hi haurà altres passos que van en cascada un cop presa la decisió més important. Després, quedarà engegar, però la signatura del document no implica que l’obertura de la residència es porti a terme l’endemà».Les 29 places estaran situades en una de les plantes que disposa de 29 llits, 12 habitacions dobles i cinc individuals. Amb dades de setembre de 2018 facilitades per la Generalitat, 160 persones grans es troben en llista d’espera per accedir a una plaça pública de residència al conjunt del Baix Camp. Actors com el sindicat USITAC reclamen des de fa anys que s’obri als usuaris.