El govern de Reus aprovarà el PAM al novembre i el vincularà al pressupost

Actualitzada 18/09/2019 a les 10:55

Quatre eixos principals

El web lloc i un punt físic

El govern ha iniciat aquest mes de setembre l’elaboració del Pla d’Acció Municipal (PAM) 2019-2023, el «full de ruta» per als pròxims quatre anys que vol resultar també «un compromís amb tota la ciutadania i un mecanisme de retiment de comptes». El procés, liderat per la vicealcaldessa Noemí Llauradó com una de les competències incloses al càrrec de nova creació que ostenta, contempla diverses fases: una de redacció del document que desembocarà en la presentació pública del mateix a finals de setembre, un procés participatiu que es desenvoluparà del 7 al 21 d’octubre i el trasllat del pla per sotmetre’l a votació al ple «probablement al novembre».Sobre aquest darrer apartat, Llauradó puntualitzava ahir que «no és un pas obligatori i podríem no fer-lo però l’hem volgut programar perquè és interessant que l’oposició, a qui ja hem informat de la posada en marxa de tot plegat, pugui fer aportacions». El PAM anirà vinculat al pressupost de 2020 –i als successius–, el qual el govern també voldria tenir almenys perfilat, doncs, a finals d’any, així com a les ordenances fiscals. Al llarg del mandat, «es podrà fer seguiment del compliment dels objectius» que hi quedin inclosos.La tramitació del PAM, que generarà «una visió integral del model de ciutat que volem», és una de les primeres actuacions d’ERC en aquesta nova etapa on ha assolit cinc regidors i la vicealcaldia. En aquest sentit, Llauradó insistia ahir en aclarir que el document respon a una concepció «conjunta» del govern i posava en valor el paper de l’oposició, «amb qui hem volgut compartir també el document». I és que si la manca de planificació havia centrat recurrentment les crítiques de l’oposició al llarg de tot l’anterior mandat, el 2019-2023 ha arrencat entre el malestar de PSC, CUP i Cs per la manca de diàleg del govern, que ara opera amb majoria. De fet, els grups que encapçalen Andreu Martín, Marta Llorens i Débora García van dir «no» en bloc als comptes municipals i al Pla d’Inversió 2019, inicialment aprovats al ple del 31 de juliol i pendents ara que una nova sessió, aquest 20 de setembre, resolgui una al·legació i doni llum verda definitiva al pressupost de l’Ajuntament. ERC havia qüestionat també, en campanya, aquesta unilateralitat del PDeCAT.El PAM s’estructurarà en quatre grans eixos «que van més enllà de la divisió en regidories». El primer té relació amb el «progrés social» i abastarà qüestions com ara igualtat, cicle de vida, cohesió social i benestar, participació, educació, cultura o esports. També n’hi haurà un per a l’«espai urbà» que recollirà iniciatives sobre habitatge, seguretat ciutadana i convivència, mobilitat i espai públic, gestió urbanística i medi ambient i sostenibilitat. En tercer lloc hi ha l’eix sobre «desenvolupament econòmic», que aplegarà progrés econòmic i ocupació, projecció econòmica, economia i comerç i turisme. Per últim, l’apartat de «gestió, organització i planificació» abastarà temes relatius a gestió de recursos, organització i persones, comunicació i dret a la informació, TIC i smart city, transparència i bon govern i planificació estratègica de polítiques transversals de ciutat.L’elaboració del PAM haurà implicat «aportacions de totes les regidories», que «han de definir els grans objectius estratègics que tenen per aquest mandat i determinar les accions que realitzaran per tal d’aconseguir-los». El document recollirà, tal com detallava la vicealcaldessa, «objectius nous o que signifiquin millores respecte al que s’està desenvolupant» però també «aquells que, tot i que ja s’estiguin impulsant o que hagin quedat pendents, es consideren pals de paller».Un cop redactat, el PAM es presentarà a la ciutadania, i això donarà pas a un procés participatiu on els veïns podran votar quines de les accions que s’hi hagin vist incloses consideren que són més importants. Amb aquesta informació, «el govern municipal podrà posar més èmfasi en unes o altres accions a l’hora d’executar-les». Participar serà possible a través de participa.reus.cat i d’un punt físic a l’antic hospital, i es realitzarà una sessió informativa oberta.