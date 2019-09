La Unió de Botiguers de Reus recapta fins a 1.018 euros per la Ribera d'Ebre

Les donacions han estat lliurades a #Rebrotem

Actualitzada 17/09/2019 a les 19:34

El passat mes de juliol, la Unió de Botiguers de Reus va organitzar una campanya per recaptar diners destinats a ajudar la Ribera d’Ebre arran de l’incendi que hi va tenir lloc a finals de juny. En la campanya van col·laborar una cinquantena d’establiments associats a l’entitat, que van col·locar una guardiola als seus locals per tal de recollir els donatius. L’import aconseguit finalment, tal com detallaven ahir des de la mateixa Unió de Botiguers, ascendeix a 1.018 euros.Aquest dilluns, dia 16 de setembre, l’entitat va fer lliurament d’aquests diners a la plataforma #Rebrotem. Des de la Unió de Botiguers agraeixen la generositat a totes les persones que han participat a la campanya. Aquesta no és, però, l’única iniciativa solidària que està tirant endavant l’agrupació de comerciants. I és que el col·lectiu ha engegat fa pocs dies una col·laboració amb la fundació Amics del Joan Petit nens amb Càncer amb l’objectiu de recaptar fons que aniran, en aquest cas, destinats a la recerca en càncer infantil. El Joan Petit, el gegantó de la Fundació, farà un recorregut per 32 establiments associats a la Unió de Botiguers de Reus.