La reforma de l'estació de bus de Reus aborda les canalitzacions d'aigües

Operaris van començar a treballar ahir en aquest altre àmbit de les obres

Actualitzada 17/09/2019 a les 10:58

La reforma de l’estació d’autobusos de Reus continua avançant i, ahir, va activar un altre capítol de les obres, centrat en «reemplaçar les canalitzacions metàl·liques», rovellades i malmeses pel pas del temps, que es troben situades «principalment als costats de les marquesines», tal com expliquen des de l’empresa Serralleria Coric, ubicada al municipi i una de les subcontractades per participar en la remodelació de la infraestructura. L’estat de les canalitzacions havia generat filtracions d’aigua, segons recull la documentació vinculada a les obres. Operaris treballaran en aquestes feines «durant prop d’una setmana» i la previsió és que, progressivament, s’incorporin treballadors d’altres empreses que abordin la resta d’àmbits de la intervenció a l’estació.Les obres de reforma, part del paquet d’actuacions que la Generalitat executarà a 15 instal·lacions de Catalunya amb una inversió de 2 milions d’euros, van iniciar-se a finals de juliol, tal com precisaven llavors fonts d’Infraestructuras Trade SL, adjudicatària del projecte. En els dies posteriors, Vidres Sanromà va dedicar-se a «reemplaçar els vidres de la marquesina que estaven trencats per panells de plàstic», segons detallaven en aquell moment des de la mateixa empresa. La voluntat és que, a llarg termini, el vidre desaparegui completament del sostre de l’estació per evitar situacions com la que es va donar aquest hivern, quan les fortes ventades van afectar la coberta i van obligar a anul·lar temporalment algunes de les andanes.