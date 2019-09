La farmàcia del carrer del Vent de Reus reobrirà després de dos anys inactiva

El termini per evitar que Salut la clausurés definitivament expira al novembre i al local s’estan fent obres per oferir servei de nou

Actualitzada 17/09/2019 a les 09:01

A prop dels veïns del Carme

La farmàcia del carrer del Vent de Reus, que va abaixar la persiana el novembre de 2017 després que s’hi produís un escorcoll policial per la suposada vinculació amb una estafa al CatSalut, reobrirà properament al públic gestionada per un nou farmacèutic. En les darreres setmanes, al local del número 44 s’han estat portant a terme obres i, últimament, s’ha iniciat la col·locació de mobiliari. Comerciants de l’entorn expliquen que el nou farmacèutic ja se’ls ha presentat i que l’activació de l’oficina de farmàcia tindrà lloc probablement aquest pròxim mes d’octubre, si la reforma ho permet.Fonts consultades del Col·legi Oficial de Farmacèutics de Tarragona (COFT) es limiten a precisar que la farmàcia disposava d’un termini de dos anys per tornar a obrir, el qual expirava al novembre, abans que el Departament de Salut la donés per definitivament tancada, i que «hi ha diverses opcions ara mateix que s’estan treballant perquè la farmàcia es pugui tornar a obrir». Unes opcions, aquestes, que des del COFT han declinat concretar «per no interferir-hi». Al seu torn, fonts de Salut confirmen la situació de tancament provisional de la farmàcia i que «si al novembre no es torna a obrir, llavors s’haurà de tancar de manera definitiva».Botiguers i veïns valoren positivament que el barri del Carme pugui tornar a disposar d’aquesta oficina de farmàcia concreta, tot i que en cap moment la zona ha quedat desatesa en aquest sentit. El president de l’Associació de Veïns L’Harmonia del Carme, Josep Machado, explica que «fa unes setmanes que sabem que la farmàcia reobrirà aviat i que hi estan fent reformes amb aquesta finalitat».«Tenim una farmàcia al raval de Jesús, una altra al carrer Jurats i una al camí de Riudoms», afegeix Machado, que diu que, amb tot, «aquesta ens va molt bé perquè està molt propera i, com a associació de veïns, celebrem que qualsevol negoci obri: ja sigui una farmàcia o sigui un altre tipus de comerç que s’hi vulgui instal·lar, sempre és una cosa positiva pel barri». La farmàcia va tancar, segons informaven llavors Mossos d’Esquadra en una nota als mitjans, arran de la detenció d’un farmacèutic i el seu germà acusats de presumptament manipular receptes.Quan la farmàcia del carrer del Vent va abaixar provisionalment la persiana, la resta d’oficines van repartir-se les seves guàrdies, que eren un total de quatre de diürnes. Des del COFT subratllen que Reus disposa d’exactament 44 farmàcies, comptant aquesta que ara ha de reobrir. En aquest sentit, precisen que el municipi «està en la mitjana catalana de nombre de farmàcies» i recorden que «la quantitat de farmàcies està regulada per la llei d’ordenació farmacèutica». En els darrers temps, «hi ha hagut trasllats i canvis de titularitat» d’algunes oficines, però no se n’ha instal·lat cap de nova. Està pendent el cas de la de la carretera de Castellvell, tancada per un embolic administratiu fa sis anys i que no ha reobert encara.