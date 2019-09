Fernández: «Hem d'articular una majoria constitucionalista»

El líder popular comparteix el ‘Catalunya Suma’

Actualitzada 17/09/2019 a les 21:56

El president del Partit Popular a Catalunya, Alejandro Fernández, s'ha apropat a Reus avui a la tarda per fer una conferència i contestar les inquietuds dels militants i simpatitzants del seu partit. El tema que ha centrat el discurs ha estat, una vegada més, la independència de Catalunya i el «conflicte» que això genera.«Hem d’articular una majoria constitucionalista, cosa que no hem estat capaços de fer fins ara», ha explicat el líder popular, qui ha afegit que «aquesta és la idea del Catalunya Suma, com ho va ser el Navarra Suma, i és el llibre blanc de la lluita per la llibertat». Fernández ha «celebrat» que avui, a la sala d’actes de l’antic hospital Sant Joan també hi assistissin líders polítics d’altres formacions com ara Vox, dCide, Ciutadans i de Societat Civil Catalana. «Una de les coses que no hem estat capaços de fer és un programa comú d’alternativa», ha detallat Fernández i ha afegit que «ells –els independentistes– al Programa 2000 de Pujol, de 1989, van marcar la línia a seguir de com penetrar a les entitats culturals, socials, als mitjans de comunicació, a la cultura, en l’educació i al final ho han aconseguit i d’una manera atroç».En la mateixa línia s'ha expressat Sebastià Domènech, qui va ser cap de llista del PP per a les municipals de Reus. «En les últimes eleccions, les forces constitucionalistes vam sumar 8.500 vots, haguéssim sigut la segona força més votada, però al final, ens hem quedat amb només els 3 regidors de Ciutadans» ha afirmat Domènech.El PP va registrar la marca Catalunya Suma per intentar fer un front comú amb Ciutadans i totes les forces constitucionalistes que vulguin unir-se per «plantar cara» als independentistes en les pròximes eleccions generals, ja que Pedro Sánchez sembla que no reunirà els vots necessaris per a poder governar. Amb tot, des de Ciutadans, de moment, no s’han mostrat gaire disposats a formar part d’aquest front comú.«Jo he donat el meu suport a Inés Arrimadas i ara a Lorena Roldán a l’hora de presentar una moció de censura o alguna proposta, perquè són ells els que tenen més força al Parlament i nosaltres el que podem fer és recolzar-ho», ha explicat Fernández. El líder popular també ha demanat paciència, «els independentistes han aconseguit una gran massa social perquè han estat 30 anys treballant en un projecte, això és el que hem de fer nosaltres també, construir el front comú i tenir paciència».La jornada no ha servit únicament perquè Alejandro Fernández exposés les línies que vol seguir el Partit Popular de cara a les eleccions sinó també perquè els simpatitzants i militants preguntessin al president del partit. Les qüestions han girat al voltant de com frenar la independència, com «neutralitzar» TV3, com «millorar» la imatge de les forces armades, com aconseguir que els catalans no independentistes se sentin «abandonats» i donar una imatge millor.