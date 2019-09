Els usuaris del pàrquing del Sant Joan de Reus aproven el preu diari però volen una rebaixa de l'hora

Reus Mobilitat i Serveis aplica des de principis de juliol noves tarifes i ha instal·lat caixers QR

«És un servei necessari»

La incorporació de l’aparcament subterrani de l’Hospital Sant Joan de Reus a la xarxa de pàrquings municipals ha comportat un canvi de tarifes que va començar a aplicar-se a principis de juliol, que l’equipara amb la resta d’espais gestionats per Reus Mobilitat i Serveis i que fixa els preus en un màxim de 4 euros diaris i 1,85 euros l’hora –0,50 euros entre les 22 i les 6 h– d’estacionament. Ususaris del centre sanitari que hi estacionaven ahir valoraven positivament el canvi de tarifes perquè «ara el pàrquing és més barat que a alguns altres hospitals de Tarragona o de Barcelona» però destacaven que «tot i que si t’hi estàs tot el dia és més econòmic, el preu per hora és força elevat». Reus Mobilitat i Serveis també té a la venda targetes d’hospitalització per dies que permeten entrar i sortir les vegades que calgui a preus d’entre 8 i 28 euros, depenent dels dies d’estada.Una de les usuàries, Elena Ribé, explicava ahir que «aparcar aquí és més barat que fer-ho, per exemple, al pàrquing més proper de l’Hospital Joan XXIII» i deia que «els aparcaments dels hospitals han de tenir preus baixos». En la mateixa línia s’expressava Miquel Vendrell, que deia que «no hi ha punt de comparació entre deixar el cotxe aquí o si un va a un hospital de Barcelona» i apuntava que «ja sabem que no hi ha res gratis però està bé que es posin preus baixos». Al seu torn, Jacint Hereus valorava que «el preu està bé quan s’hi aparca tot el dia però si hi vens per dues hores, per exemple, en comparació resulta car».Virginia Puyo, una altra usuària de l’aparcament, deia ahir que «feia temps que no venia però els preus sempre haurien de ser més barats perquè això és un servei, és una cosa necessària, ningú no hi ve per gust ni hi ve si és que s’ho pot evitar». Finalment, Didier Solié explicava que «si t’has d’estar hospitalitzat durant un llarg període, com a mi mateix em va passar, deixar el cotxe al pàrquing de terra no és una opció i no sé massa bé com es pot fer per tenir un preu assequible al subterrani».La integració a la xarxa de pàrquings municipals ha implicat també la reubicació dels caixers –renovats i amb codi QR–, que s’han col·locat als accessos de l’Hospital, i va implicar un rentat de cara a l’interior del pàrquing. L’entrada a l’aparcament ha estat desplaçada uns metres i l’anterior s’ha mantingut únicament com a sortida, i a l’exterior s’han col·locat indicatius amb les noves tarifes. Dins el mateix pàrquing també es reparteixen fulletons amb els preus. Tot plegat hauria d’anar acompanyant, properament, de la reforma del pàrquing de terra de l’exterior del centre sanitari, el qual acollia fins ara l’estacionament incontrolat i gratuït de vehicles i serà tarifat com a zona blava. L’aparcament de superfície tindrà un total de 297 places i se li aplicarà una tarifa reduïda de 50 cèntims l’hora, amb un màxim de 2 euros per dia natural.