Clou el procés de selecció de 20 nous agents de la Guàrdia Urbana de Reus

Dels seleccionats, 11 ja disposen de la titulació específica i 9 hauran de fer el curs corresponent a l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya

Actualitzada 17/09/2019 a les 15:32

La Guàrdia Urbana de Reus ha finalitzat el procés de selecció per ocupar vint noves places d'agent del cos de seguretat municipal de l'oferta pública d'ocupació de l'Ajuntament de Reus de 2018. En el procés, iniciat el passat mes de juny, s’hi van inscriure 503 aspirants. D’aquests només 20 han arribat a la darrera fase: les proves mèdiques.Hi ha 11 seleccionats que ja disposen de la titulació específica i podran incorporar-se directament a la plantilla de la Guàrdia Urbana; els altres 9 no la la tenen i hauran de realitzar el curs corresponent d'un any de durada a l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya.La plantilla de la Guàrdia Urbana de Reus consta actualment de 139 policies, als que cal sumar-hi els 20 nous de l’oferta pública 2018.