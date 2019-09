Un reusenc denuncia que no l'atenen en català a Decathlon de Vila-seca

El client registrarà la queixa a la Generalitat

Actualitzada 16/09/2019 a les 08:59

Un veí de Reus va desplaçar-se ahir a la tarda a Vila-seca per a comprar al Decathlon d’aquest municipi. Tal com ha fet arribar al Diari Més, «necessitava canviar la funda i el cable de la bicicleta de la meva filla de 6 anys» i com que «no em van voler atendre en català» l’home va decidir registrar una queixa a la Generalitat de Catalunya la qual entregarà durant el dia d’avui.Òscar Monné detalla que després de parlar en català amb un dels treballadors de la secció de ciclisme, aquest va demanar-li que li «parlés en castellà». Monné diu que «vaig preguntar-li si no entenia el català, pensant que podria ser un estudiant de fora» i afegeix que l’empleat va contestar-li que «a mi em parles en castellà, que ets un maleducat, ja que has vist que amb la gent d’abans, mentre estaves esperant, he parlat en tot moment en castellà». Una resposta a la qual Monné va contestar-li que «perdona. Les coses es poden dir de moltes maneres, i trobo que el teu to és del tot irrespectuós, sigui català, anglès o francès. Avisa a un supervisor que vull posar una queixa». La discussió, segons explica aquest client, va finalitzar amb l’empleat «girant-li l’esquena» i dient-li que «ves a posar la queixa i a punta bé el meu nom, maleducat».El mateix Monné apunta que «va venir un company seu que molt amablement em va atendre, per tal d’informar-me i dirigir-me al lloc on trametre la queixa» i assegura que «el fet del to radical i irrespectuós cap a mi ha estat únicament perquè m’he dirigit a ell en català. Per cap altra raó». «Tot seguit i davant del to i la negativa a ajudar-me en el seu segment pel tema de la llengua, he cursat el corresponent full oficial de queixa de la Generalitat de Catalunya, i que portaré demà mateix –avui per al lector– a les oficines corresponents per tal de ser registrat», sentencia Òscar Monné.