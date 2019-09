Mitja dotzena de parcs de Reus estrenen jocs per a nens amb mobilitat reduïda

La instal·lació d’aquests nous elements va començar a finals d’agost i ja s’ha actuat en la meitat dels espais previstos

Actualitzada 16/09/2019 a les 10:22

Els punts més concorreguts

Almenys mitja dotzena de parcs ja compten amb diferents elements per a nens amb mobilitat reduïda per tal de fer-los més inclusius. Aquests que ja han estrenat els diversos jocs són els parcs del Trenet, de Sant Jordi, de l’avinguda de President Macià i el carreró del Gas, de la Cultura de la Pau, del Teatre i d’Europa.Els diferents pares i mares que ahir a la tarda es trobaven en aquests parcs amb els seus fills es mostraven satisfets d’aquests nous elements dels quals disposen els parcs. «És una bona iniciativa perquè això farà que siguin més inclusius», comentava un dels pares. Per la seva banda, una de les mares que ahir estaven al parc del Teatre explicava que «n’hi haurien d’haver més, està molt bé, però crec que n’han posat pocs», i en la mateixa línia s’expressava un altre pare, Daniel Prado, qui deia que «això ho haurien d’haver començat a fer abans» i defensava que «potser n’haurien d’haver afegit algun més perquè hi ha pocs gronxadors i se saturen». Per la seva banda, el Daniel Pàmies, un altre dels pares que ahir gaudia amb els seus fills a un dels parcs de la ciutat, destacava que «està molt bé que posin elements per a tots els nens, però potser en podrien posar algun més perquè tots els parcs són molt grans i, per tant, no hi ha cap problema d’espai».El projecte, que va començar a executar-se el passat 20 d’agost, té un cost de 81.085 euros i en total inclou actuacions en una dotzena de parcs que són els sis on ja s’ha actuat – el del Trenet, el de Sant Jordi, el de l’avinguda de President Macià i el carreró del Gas, el de la Cultura de la Pau, el del Teatre i d’Europa– i de Teresa Miquel i Pàmies, de Lluís Buñuel, de Pedrol Rius, de Salvador Allende, del carrer Cels Gomis i dels Drets Humans. Les actuacions, tot i que són diverses, són molt similars en cada un dels parcs i inclouen la retirada d’estructures velles i d’elements delimitadors dels espais de seguretat, moviments de terres, formigonat de fonaments, col·locació de noves estructures i restitució dels paviments amortidors.L’elecció dels parcs es va fer en funció dels que es consideraven amb més afluència i d’aquesta dotzena, «hi ha 4 parcs que es consideren els més concorreguts i on, per tant, s’ha posat més esforç per equipar-los amb més elements nous i de majors dimensions», mentre que als 8 restants «només s’hi implantarà un nou element adaptat més petit» tot i que es manté la «voluntat de seguir dotant-los» d’instal·lacions «a mesura que la disponibilitat pressupostària ho permeti». Aquests quatre parcs destacats per la seva concurrència són el Sant Jordi, el Trenet, la Cultura de la Pau i Teresa Miquel i Pàmies i tindran més jocs adaptats per a nens amb mobilitat reduïda que la resta.Alguns dels elements que ja es poden veure en els diferents parcs són un petit balancí en forma de marieta, que ja es pot provar a la plaça del Teatre o a la d’Europa; i gronxadors gegants amb seient niu com el que es pot trobar al parc del Trenet que permet utilitzar-lo a cinc nens a la vegada.