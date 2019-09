La remodelació de la Boca de la Mina de Reus començarà a principis d'octubre

Les dues primeres fases, l’obra al passeig i el Parc de les Olors, suposaran més de 2 MEUR d’inversió

Actualitzada 16/09/2019 a les 13:48

Mantenir el seu caràcter natural

El projecte de recuperació de la Boca de la Mina, cofinançat amb fons FEDER i que implicarà una inversió global de més de 3 milions d’euros, començarà a traslladar-se a la realitat a principis del pròxim mes d’octubre. Prop de 600 persones van participar ahir en una nova edició de les caminades populars de Rutes Reus que transcorria, aquesta vegada, precisament per la zona i traçava dos recorreguts de 10 i 7,5 quilòmetres. Al llarg de la present temporada es programaran vuit excursions més del mateix tipus –se n’ha celebrat, doncs, la primera i la que en farà nou–, pensades per a un públic familiar i de distàncies assequibles. La d’ahir va servir, de retruc, per anunciar als participants l’imminent inici de les obres, el qual hauria de produir-se al voltant del dia 4 d’octubre.La Boca de la Mina és un dels punts del municipi on la ciutadania desenvolupa activitat esportiva de manera lliure i aquesta és una qüestió que la remodelació de l’espai també tindrà en compte. La caminada d’aquest diumenge haurà estat un «comiat simbòlic» a aquest entorn en les seves condicions actuals. Fonts municipals consultades en aquest aspecte precisen que les obres arrencaran a la Boca de la Mina «en breu».L’Ajuntament va treure a concurs, al maig, les primeres dues fases del projecte de recuperació de la Boca de la Mina, que es corresponen a les dues primeres fases dels treballs: l’obra del passeig de la Boca de la Mina i la del Parc de les Olors. A la licitació pública van concórrer, segons va informar al seu moment l’Ajuntament, set empreses.El primer lot del contracte incloïa les obres del passeig i la implantació de tecnologies de la informació i la comunicació. Es licitava per un import d’1.848.884,83 euros i un termini d’execució d’un any. El projecte abasta l’actuació urbanística troncal de condicionament del passeig que mantindrà el caràcter natural de l’espai, en millorarà les condicions de drenatge i il·luminació, i permetrà recuperar elements de valor històric. Entre altres, es delimitarà un espai preferent per a vianants i persones amb mobilitat reduïda o necessitats especials amb un paviment de maó tradicional i es reordenarà l’accés al passeig des de l’avinguda del Comerç. L’arbrat es conservarà, es reforçarà la presència de basses i es crearà una plaça com a lloc de referència i de trobada que organitzi al seu voltant la relació amb els diferents espais del passeig. L’apartat de tecnologies de la informació comprèn actuacions específiques: telegestió i telemesura, enllumenat amb insonorització presencial dels punts de llum, pas de vianants il·luminat, telecontrol els sistemes de reg, sensors de qualitat de l’aire i soroll i dades meteorològiques de l’entorn.El segon lot, el Parc de les Olors, va sortir a licitació al mateix temps per fins a 612.979,94 euros i un termini d’execució de cinc mesos. Es crearà una nova zona verda, de 10.600 metres quadrats, amb plantacions d’espècies aromàtiques autòctones. Encara quedarà una tercera fase, que serà objecte d’un nou concurs públic, i que servirà per materialitzar la construcció del Jardí Agrari.