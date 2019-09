Distribueixen 4.000 carmanyoles a domicili per a avis de Reus que no poden cuinar

Una vintena de persones grans que tenen dificultats reben a casa seva els àpats ja elaborats

Actualitzada 16/09/2019 a les 08:27

Llet i farinetes a 32 nadons

Una total de 19 avis de la ciutat que «es troben en situació de vulnerabilitat i tenen dificultats de mobilitat o manca d’habilitats a la cuina» van rebre, al global de 2018, fins 3.980 àpats en carmanyola a domicili, segons detalla la memòria de Càritas corresponent a l’any passat. El servei l’impulsen Benestar de l’Ajuntament i Càritas, i compta amb una desena de voluntaris i un tècnic. El repartiment es porta a terme de dilluns a divendres, però també cobreix el cap de setmana.La regidora de Benestar Social de l’Ajuntament, Montserrat Vilella, explicava fa pocs dies, en relació a la segona línia –la de productes cuinats– del programa de Gestió Alimentària de Reus que «l’últim que hem fet en aquest sentit és el projecte de portar aliments a la gent gran, que està funcionant molt bé» i mitjançant el qual es dona servei a «persones grans que, a través de Serveis Socials, sabem que viuen soles i tenen dificultats per cuinar però que encara volen i poden estar a casa seva». «Es fa a través del menjador social i és semblant al sistema de carmanyoles», afegia Vilella, que precisava que «en comptes que les persones hagin d’anar a buscar els aliments, els hi portem nosaltres a casa seva a través de voluntaris que té Càritas». «Penso que està anant molt bé i que és cap aquí cap on hem de seguir caminant», concloïa la regidora de Benestar.La memòria de Càritas fa també referència al programa de llet i farinetes, igualment impulsat per Càritas i l’Ajuntament. Des del mateix programa «treballem coneixements bàsics per a tenir cura dels seus fills i assegurar la correcta alimentació dels infants fins als 14 mesos, fent-los donació de llet i farinetes», segons detalla el document, que recull que, al llarg de 2018, van rebre atenció fins a 30 llars amb 32 nadons. En la iniciativa, en la qual també treballen persones voluntàries, «s’imparteixen xerrades quinzenals» adreçades a les famílies amb nadons «i es fa igualment atenció personalitzada per resoldre dubtes que puguin sorgir sobre els temes treballats o altres que puguin aparèixer en el nucli familiar».