El Tomb de Reus celebra la rebaixa del lloguer dels llums de Nadal

L’Ajuntament assumirà enguany un 50% del preu a petició dels botiguers

Actualitzada 16/09/2019 a les 15:03

El Tomb de Reus valora positivament que Reus Promoció passi a assumir aquest Nadal, tal com va avançar el Diari Més, el 50% del lloguer de l’enllumenat de carrers. En els darrers anys, l’Ajuntament pagava un 30% i els botiguers afrontaven el 70% restant. El nou equilibri «es farà realitat perquè feia ja temps que ho demanàvem», explica la presidenta d’El Tomb, Gemma Molné, que apunta que «teníem converses i estàvem pendents del nou govern». «Tot i que hi ha un grup de microempresaris que pensen que cadascú ha d’aportar una mica perquè llueixi més i per tenir veu i vot, que és una cosa important, hi ha un altre grup que creu que l’Ajuntament hauria d’assumir el 100%», afegeix Molné, i concreta que «aquesta preocupació li havia traslladat a Montserrat Caelles, per intentar arribar ni que fos al 50%, i ho hem aconseguit».El que sí que paga íntegre l’Ajuntament és el consum dels llums. En aquest sentit, Molné recorda que «així com fa alguns anys això era molt car, pel tipus de bombetes que es feien servir, l’entrada de la bombeta LED ha generat un estalvi energètic brutal. Per això proposàvem que l’estalvi s’invertís en passar del 30 al 50% del lloguer». Sobre el tipus de llums que es podran veure aquest Nadal als carrers, la presidenta d’El Tomb de Reus detalla que «es va fer fa una setmana una primera reunió amb caps de carrer i, tot i que és bastant lliure, se seguirà amb la tònica que tot Reus estigui vestit del mateix color, amb bombetes de llum blanca».