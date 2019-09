Ryanair hauria rebut 9,6 MEUR de fons públics i publicitat des de 2015

La quantitat, vinculada a l’Aeroport de Reus, fa referència a convenis per al període comprès entre el 2015 i el 2020

La companyia Ryanair hauria ingressat, segons les dades fetes públiques per El Economista, un total de 9,6 milions d’euros de fons públics aportats per diferents administracions i contractes de publicitat vinculats a la seva activitat a l’Aeroport de Reus. La quantitat la vincula el mateix rotatiu únicament a convenis per al període comprès entre l’any 2015 i el pròxim 2020. Entre 2003 i 2014, parla de fins a 27 milions d’euros. Fonts del Departament de Territori consultades han declinat confirmar aquestes dades, en relació a les quals El Economista cita «diferents informes, articles universitaris, portals de transparència i premsa local», i emplacen a una futura compareixença del conseller. La qüestió està sota el focus aquests dies per la voluntat de Ryanair de tancar la seva base a l’Aeroport de Girona, tal com ja va fer l’any 2011 a Reus, on encara copa una important quota de mercat. La investigació que, el 2013, la Comissió Europea (CE) va posar en marxa per analitzar la legalitat d’acords presos entre l’administració i aerolínies que operaven llavors a l’Aeroport de Reus, principalment Ryanair, i també dels ajuts econòmics que aquests acords implicaven, segueix en marxa.