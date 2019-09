Roben pel mètode del butró en dues gasolineres de Reus

Els fets es van produir la matinada del dia 10 i de l’11 de setembre i els Mossos han obert una investigació per identificar i detenir els lladres

Actualitzada 13/09/2019 a les 11:11

Els Mossos d’Esquadra han obert una investigació per identificar, localitzar i detenir els autors de dos robatoris amb força en gasolineres de Reus pel mètode del butró, el qual consisteix en fer un forat a la paret per accedir al lloc. Els fets es van produir la matinada del passat 10 i 11 de setembre i en el primer cas els lladres no es van poder endur el seu botí, mentre que en el segon es van fer amb els diners de la caixa enregistradora i d'una màquina de tabac. Es desconeix si ambdós robatoris van ser comesos pels mateixos lladres o per persones diferents i s'investiga si guarden relació entre ells.Una gasolinera situada al pas de la C-14 per Reus va ser la víctima del primer robatori, el qual es va produir el 10 de setembre i va resultar fallit, ja que els lladres no es van poder endur el seu botí. Els autors dels fets van fer dos forats en una doble paret, ja que el primer no els va permetre accedir a l’interior del local. El robatori va quedar en una temptativa, ja que els individus no van poder obrir les caixes fortes i no es van endur res.L’endemà, la matinada del 11 de setembre, es va detectar un altre robatori pel mètode del butró en una gasolinera del polígon Alba. Els lladres van fer un forat a la paret dels lavabos per accedir a l’interior de l’establiment, que estava tot regirat. En aquest cas sí que van aconseguir l’objectiu i es van endur els diners de la caixa enregistradora i de la màquina del tabac.Els Mossos d’Esquadra investiguen si aquests dos robatoris amb força guarden relació, ja que es va utilitzar el mateix mètode en ambdós casos, es va actuar en el mateix tipus d’establiment i els fets es van produir en dos dies seguits. La policia autonòmica treballa per esclarir els fets i detenir-ne els autors.