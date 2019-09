Quatre associacions de veïns sol·liciten quedar incloses a la FAVR

Juroca, Parcel·les Cases, Monestir i L’Harmonia del Carme formalitzaran les peticions, que es votaran

Actualitzada 13/09/2019 a les 11:22

Suport a Eduardo Navas

Les associacions de veïns de quatre barris han sol·licitat incorporar-se a la Federació d’Associacions de Veïns de Reus (FAVR). Són, tal com detalla el president de la FAVR, Marcos Massó, les del barri Juroca, Parcel·les Cases, Monestir i L’Harmonia del Carme. La qüestió va abordar-se en l’assemblea que la Federació va celebrar ahir al vespre al Centre Cívic Ponent. L’entrada de les entitats veïnals no va arribar a materialitzar-se, però, perquè la petició s’havia fet directament el president de la FAVR «i els estatuts marquen que s’ha de fer de manera formal».Amb tot, segons precisa Massó, «en principi estarem d’acord amb que s’hi incorporin i votarem el punt en la propera assemblea, quan hagin fet les sol·licituds formals, i probablement puguin entrar». Es tracta, en tots els casos, d’associacions «que en un moment havien decidit sortir de la FAVR i que ara hi tornen», afegeix Massó, que puntualitza que «això no és una cosa estàtica. Igual que ara entren, sempre són lliures de marxar».Un altre dels temes que es va posar damunt la taula va ser el dels atacs que ha patit darrerament al seu vehicle el president de l’Associació de Veïns I de Maig, Eduardo Navas, a qui recentment han arrencat els retrovisors. A Navas ja li havien cremat, dos anys enrere, el cotxe i ell relaciona aquests actes amb la tasca que du a terme al capdavant de l’associació. «Hem decidit donar-li suport perquè no són tolerables aquestes actituds que alguns veïns del seu barri tenen cap a ell», diu Massó. El mateix Navas explicava fa algunes setmanes que «això m’ho estan fent perquè denuncio l’incivisme i demano més seguretat al barri. Però jo continuaré aquí, a Mas Pellicer». Finalment, l’altra qüestió de rellevància que es va tocar va ser la del transport urbà. En aquest sentit, «demanarem una reunió amb l’Ajuntament per sol·licitar diverses millores al bus que creiem que són necessàries i que poden beneficiar tothom».Pel que fa als objectius de la FAVR, Massó, que va prendre possessió del càrrec de president al febrer, ara fa tot just sis mesos, concreta que «la inseguretat i la il·luminació, també en aquest últim apartat pel que fa als problemes que hi ha a Mas Pellicer, són dues qüestions que tenim molt presents».