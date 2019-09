L'Ajuntament de Reus assumirà el 50% del lloguer dels llums de Nadal de carrer

Reus Promoció treu a licitació l’enllumenat del centre, barris i garlandes dels ravals per 81.000 euros

El Mercadal i la Llibertat

Des d’abans de l’estiu, L’Ajuntament ha estat mantenint reunions amb els caps de carrer per tal d’assolir un consens en la tria dels motius de l’enllumenat d’aquest pròxim Nadal. Enguany, tal com detallen fonts municipals al Diari Més, Reus Promoció subvencionarà el 50% del cost total del lloguer dels llums dels carrers –la resta l’assumeixen els comerços participants– i pagarà, també, el 100% del seu consum elèctric. En els darrers anys, Reus Promoció s’havia fet càrrec d’un 30% del lloguer. Les mateixes fonts precisen que l’Ajuntament reconeix l’esforç que fan els comerciants, que són els impulsors de la iniciativa de l’enllumenat, i «els acompanya i els ajuda a posar-lo en valor».Als comerços que col·laborin econòmicament en l’enllumenat –n’acostumen a ser prop de 600, i l’any passat van ser 542–, se’ls farà, igual que el 2018, un pack per destacar la seva implicació. El pack inclou un adhesiu perquè el comerç pugui mostrar que participa en l’enllumenat, tiquets de pàrquing dels aparcaments municipals o descomptes per la pista de gel, entre altres. L’enllumenat de Nadal «és un element central dins de la campanya nadalenca i acostuma a ser molt ben valorat per la ciutadania».Els llums dels carrers encara han d’esperar però el que ja ha tret a licitació Reus Promoció són els propis de l’Ajuntament. Així, el Mercadal estarà guarnit aquest pròxim Nadal amb un arbre d’almenys 10 metres d’alçada coronat per una estrella i els quatre fanals del centre de la plaça lluiran fils lluminosos. A la plaça Prim, els fanals també tindran aquests fils i es col·locaran llums en forma de xarxa o cortina a una quinzena d’arbres. La plaça de la Llibertat comptarà de nou amb algun element col·locat sobre la part del terra més propera al carrer Ample i en aquesta mateixa zona es decoraran, també, els arbres.Als barris la llum la posaran un mínim de 40 elements de dos models diferents, d’entre tres i sis metres d’amplada i un metre i mig d’alçada màxima. I hi haurà més de 360 garlandes d’uns 10 metres de llarg que il·luminaran l’arbrat del carrer Llovera, Prat de la Riba, Sant Joan i els ravals de Jesús, Martí Folguera, Robuster i Santa Anna. La licitació té un pressupost màxim de 81.312 euros IVA inclòs.