Foment suspèn durant un tres quarts d'hora els enlairaments amb destí a Barcelona per les tempestes a l'arc mediterrani

S'han desviat dos vols a Reus perquè alguns avions s'han adreçat a Barcelona pel mal temps i l'aeroport ha arribat al màxim de la seva capacitat

Actualitzada 13/09/2019 a les 12:53

L'empresa que gestiona la navegació aèria a l'Estat i dependent del Ministeri de Foment, Enaire, ha suspès aquest divendres durant uns tres quarts d'hora els enlairaments amb destí a l'Aeroport del Prat i Palma de Mallorca per les tempestes que afecten l'arc mediterrani i que ha obligat a tancar momentàniament alguns dels aeroports de l'est peninsular. La mesura, però, no ha afectat als aparells que ja estaven a l'aire. Segons han explicat fonts de l'Aeroport, alguns dels vols s'han adreçat a Barcelona pel mal temps i la infraestructura ha arribat al màxim de la seva capacitat, motiu pel qual alguns dels avions han estat desviats a Girona (4) i Reus (2). Al voltant de les dotze del migdia, però, la situació ja ha tendit a normalitzar-se. En canvi, les sortides de l'Aeroport de Barcelona s'han pogut efectuar sense problemes.En un comunicat, Enaire ha explicat que s'estan regulant les arribades a l'Aeroport de Barajas ja que es preveu que la tempesta Dana també es desplaci al sud-est de la comunitat. L'empresa ha assenyalat que està en coordinació amb el gestor aeroportuari Aena, companyies i Eurocontrol per prioritzar la seguretat de les operacions.