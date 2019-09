El transformador del barri Immaculada de Reus es traslladarà a l'octubre

L’obra va adjudicar-se a l’abril i restava pendent

Actualitzada 13/09/2019 a les 15:08

Les obres per moure el transformador elèctric del barri Immaculada de Reus cap a la seva nova ubicació, incloses als pressupostos participatius de 2018, començaran a mitjans del pròxim mes d’octubre, tal com concreten fonts municipals. La data d’inici dels moviments l’havia fixat en un principi Elecnor, l’empresa a qui s’han adjudicat de les feines, per al juliol, però els treballs encara no han començat. Les mateixes fonts detallen que el projecte «és de gran complexitat» pel fet que «s’han hagut de coordinar l’empresa elèctrica i la constructora». Des de l’Ajuntament també destaquen que la persona que va realitzar la proposta als pressupostos que desembocarà en el trasllat del transformador «va aconseguir convèncer d’un valor molt clar que és el respecte a la salut». L’obra va adjudicar-se a l’abril per un import de 146.399 euros IVA inclòs. El projecte preveu moure l’estació transformadora, que es troba ara situada a la cruïlla entre el carrer de la Immaculada i el passeig de l’Oliver, uns 30 metres a l’est, fins a la plaça del Racó de l’Avi, concretament a la cantonada que formen el carrer de la Immaculada i el carrer de l’Església. En el marc de tot plegat, es col·locarà una tanca que serveixi per disminuir l’impacte visual de la nova posició del transformador i per organitzar l’accés a la plaça del Racó de l’Avi, un espai públic dedicat a zona de jocs infantils. L’estructura estarà formada per tubs metàl·lics. L’espai actual del transformador s’enderrocarà i es completarà el buit que deixi a la tanca. La nova tanca envoltarà el transformador i tindrà dos laterals en contacte amb la zona de jocs infantils. D’aquesta manera es generarà un segon filtre entre el recinte de l’estació transformadora i la plaça com a tal. El projecte va acompanyat per un estudi d’Endesa on es detallen actuacions necessàries per desmuntar la instal·lació elèctrica i implantar un nou transformador dins un mòdul prefabricat.