El Pallol i la Prioral de Sant Pere se citen amb el Guitarreus

Tindrà lloc el dia 13 de setembre

Actualitzada 13/09/2019 a les 15:54

El Festival Internacional de Guitarra de Reus, el Guitarreus, torna aquest 2019 i tindrà lloc el dia 13 de setembre. Es desenvoluparà en dues localitzacions. D’una banda, al Pallol, h haurà un concert de la Compañía Pedro Navarro, a partir de les 19h., amb l’espectacle Homenaje a Paco de Lucía. De l’altra, a partir de les 21 h. i a la prioral de Sant Pere, hi haurà Cordam et Vocalis, una agrupació especialitzada en música antiga i que està integrada per la soprano Elena Botella, el violoncelista Dimitri Doganov i el tiorba i guitarra barroca Jordi Gironès. El Festival Guitarreus, impulsat per Reus Cultura i sota la direcció dels guitarristes Alfredo Panebianco i Vania del Mónaco, «vol donar a conèixer diferents llocs i moments històrics de la cultura universal de la mà de la guitarra en les seves diverses facetes», tal com expliquen des de l’organització.