Benestar perllonga fins al dia 19 l'estada de la família desnonada en una fonda

Els exllogaters de Raseta de Sales, amb tres nens, van completar ahir una setmana reallotjats provisionalment i la PAH reclama «una alternativa»

Actualitzada 13/09/2019 a les 10:32

Trobar solucions

El matrimoni amb tres fills menors d’edat que, dijous de la setmana passada, va ser desnonat d’un pis del carrer Raseta de Sales, va completar ahir la primera setmana provisionalment reallotjat en una fonda. Benestar de l’Ajuntament de Reus, tal com precisen des de la PAH, ha ampliat la possibilitat d’estada de la família en aquest hostal fins al 19 de setembre, un cop vençut el termini inicialment previst de set dies. Des de la PAH expliquen que «el cas es continua portant tal com fins ara: buscant un habitatge per aquesta família i exigint a l’Ajuntament que compleixi la llei i aporti una alternativa habitacional».«El que han fet ha estat posar un pedaç portant-los a una pensió que és la de sempre i, ara, com que es fa una setmana del desnonament, han allargat una setmana més l’estada a la fonda», afegeix Sandra Casanova, membre de la PAH, que diu que «fa dos anys que la família busca un habitatge, perquè volia marxar del seu pis per les males condicions en què estava, i no ha pogut». «Serveis Socials ho sap des de fa temps, això, però no els ha trobat mai una alternativa», afegeix Casanova, que diu que «fa quatre anys que estan en llista per la mesa d’emergència». La PAH valora que «l’Ajuntament continua sent responsable de la situació, i no ho ha deixat de ser en cap moment, perquè no ha complit la llei 24/2015 que diu que ha de trobar una alternativa». «Aquest és un primer cas però en vindran més», conclou Casanova.La família, que vivia a Raseta de Sales amb un lloguer des de feia 12 anys, va passar a abonar l’any passat únicament «el 50% de la mensualitat» d’uns 300 euros acordada perquè, segons sostenen, «el pis es troba en molt males condicions i, tot i que ho vam demanar molts cops, la propietària no l’arreglava. Tenia filtracions d’aigua i problemes amb l’electricitat».Dijous passat, dia 5 de setembre, i després de dos llançaments ajornats, la família va ser efectivament desnonada. És el primer llançament gestionat per la PAH que no ha aconseguit aturar-se en els darrers sis anys a Reus, tal com explicava la setmana passada Casanova. El matrimoni té ingressos «per pagar un lloguer normal, no un de desorbitat» i és això el que ara busca. La família no té la consideració de vulnerable per part de Benestar. Fonts municipals confirmaven ahir al Diari Més que s’ha perllongat el temps d’estada de la família fins al 19 de setembre a la fonda i puntualitzaven que aquesta ampliació dels marges està acompanyada «d’un pla de treball per trobar solucions». Benestar s’havia compromès a allotjar els cinc membres de la família «el menor temps possible» a la fonda i acompanyar-los en la sol·licitud d’ajuts a la Generalitat.