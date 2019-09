L'Audiència planteja transferir casos del Jutjat Social de Reus al de Tortosa

La memòria 2018 també proposa un servei comú d’executòries penals amb Tarragona i el manteniment dels reforços concedits

La taxa de pendència «ha augmentat» en la majoria de jutjats de Reus, «de manera accentuada als jutjats d’Instància, Social i Penals», es manté en Violència sobre la Dona i baixa als jutjats d’Instrucció. En general, els vuit partits judicials que integren el mapa de la demarcació de Tarragona «superen els mòduls d’assumptes fixats pel Consell General del Poder Judicial (CGPJ)», segons queda reflectit en la memòria de l’Audiència Provincial de Tarragona 2018 que s’ha fet pública fa pocs dies.Dins el mateix document, el president de l’Audiència, Javier Hernández, detalla que aquest excés de càrrega té una especial incidència, en el cas del partit de Reus, sobre Instància. I que afecta igualment de manera rellevant Instància i el Mercantil de Tarragona. L’Audiència qualifica de «preocupant» la situació d’alguns partits i fa tot un seguit de propostes per millorar el panorama. Pel que fa a Reus, planteja el «disseny i execució d’un pla de transferència d’assumptes des del Jutjat Social de Reus al Jutjat Social de Tortosa», on també reflecteix un increment de la pendència.En aquest sentit, el TSJC ja va detectar, també en la seva memòria 2018 i entre les necessitats de creació de nous òrgans, la conveniència de la posada en marxa d’un nou jutjat d’Instància, un de Penal i un de Social a Reus. Només un, però, ha quedat finalment inclòs dins el pla de creació de nous òrgans judicials 2019 i té data de materialització. Es tracta del Jutjat de Primera Instància número 8 de Reus, que s’activarà el 31 de desembre. Les peticions del Penal i el Social, així, no haurien estat aquest cop tingudes en compte.Una altra entre les propostes formulades per part de l’Audiència i relacionades amb Reus posa damunt la taula que «fins que no s’implementin noves oficines judicials», s’operi amb «un servei comú d’executòries penals per als jutjats Penals de Tarragona, Reus i Tortosa», així com «fomentar plans de substitució entre els Penals de Reus i Tarragona» i «el manteniment dels reforços que s’han posat en marxa i l’ampliació al Penal número 2 de Reus». En aquest últim aspecte, probablement el Penal número 2 acabi disposant de reforç després que la Sala de Govern del TSJC aprovés aquest estiu concedir-ne un a aquest òrgan per haver constatat «la discontinuïtat funcional perllongada i un augment molt significatiu dels assumptes d’entrada». El reforç, tal com s’ha previst d’inici, despatxaria «22 assumptes al mes, assumint la competència d’aquells que es determinin i que hauran de correspondre als que tinguin una pendència més antiga».El president de l’Audiència Provincial de Tarragona també concreta que «s’han desenvolupat diversos plans de reforç» als «jutjats Socials de Tarragona i Reus», a «Instància número 1 de Reus» i a «Família transversal a Reus i El Vendrell».En la valoració global dels vuit partits judicials de Tarragona, i «tot i els fluxos d’assumptes que superen els mòduls del CGPJ i la concreta situació de certs òrgans jurisdiccionals», Hernández té en compte que «l’esperable efectivitat dels plans de reforç posats en marxa i els que puguin posar-se en els propers mesos, la major tendència a l’estabilitat al territori de jutges i jutgesses titulars, l’entrada en funcionament d’un altre òrgan de Primera Instància a Reus –el número 8, que té prevista l’obertura per al 31 de desembre– i una certa inflexió en el nombre d’entrada d’assumptes a la majoria de les jurisdiccions són factors que permeten apuntar un pronòstic de millora que es pot veure augmentat si s’atenen les evidents necessitats assenyalades». I destaca «l’elevat nivell de resposta, que situa els òrgans de la província l’any 2017, en termes percentuals, en el primer lloc de Catalunya en taxa de resolució d’assumptes que entren».