Els processos participatius de Gent Gran i Centres Cívics de Reus tindran continuïtat

La feina de diagnosi va enllestir-se el mandat passat a través de consultes a la ciutadania i ara «s’han de redactar conclusions i traduir-les en polítiques»

Actualitzada 12/09/2019 a les 13:08

Pendents de fixar un calendari

En l’àmbit de la participació ciutadana, i pel que fa a iniciatives que l’Ajuntament va començar a tirar endavant en aquest aspecte el passat mandat, probablement la dels pressupostos participatius sigui l’acció més coneguda. N’hi ha d’altres, però, que van posar-se al seu moment en marxa i que, tot i haver previst la finalització per abans del 26-M, encara estan pendents de completar. És el cas de la diagnosi participativa per l’elaboració del Pla Municipal de la Gent Gran, activada el desembre de 2018 i de la qual s’havia d’extraure la fórmula per «guiar l’activitat adreçada a les persones grans a partir d’un nou enfocament de la vellesa centrat en la diversitat de situacions que viu la població reusenca de més de 60 anys». També del procés participatiu per la millora dels Centres Cívics, iniciat al març i que pretén «analitzar nous usos» dels equipaments.Fonts municipals concreten al Diari Més que, en els dos casos, «el passat mandat ja s’havia fet la feina de diagnosi amb les consultes a la ciutadania i, en aquest mandat, s’han de redactar les conclusions i traduir-les en polítiques». És a dir, que «els processos participatius engegats tindran continuïtat aquest mandat». Les mateixes fonts no precisen, amb tot, les dates en què hagin de materialitzar-se aquests objectius.Pel que fa a la diagnosi participativa per generar el Pla Municipal de la Gent Gran, al novembre del passat 2018 es van fer dues enquestes a casals i a Centres d’Atenció Primària (CAP) i es va obrir un qüestionari online per «aportar propostes i opinions». Després, es va donar llum verda a una fase d’«entrevistes a persones que poden aportar informació rellevant, de diferents perfils i càrrecs, per parlar sobre el concepte de gent gran a la ciutat i la necessitat d’un Pla Municipal transversal adreçat a la Gent Gran». Quedaria per davant la celebració de taules tècniques, una fase de priorització, una de conclusions i una de presentació pública d’aquestes.En el procés vinculat als Centres Cívics, encara es mostra en marxa la fase de recollida d’informació per reorientar els equipaments.Montserrat Flores, regidora de Participació, detalla que «el mandat passat va haver tota una informació que va quedar recollida i que no es va utilitzar però no s’ha perdut». «Els dos processos continuen vius en situacions diferents», apunta, i diu que, «pel que fa al dels Centres Cívics, és una tasca que volem seguir perquè la reflexió és necessària, i donarà resultats més endavant. En el cas de la Gent Gran, també es va fer tot el treball i ara això es traspassa perquè, a partir d’aquesta informació, es facin les actuacions necessàries». La planificació «està pendent de fer-se i dependrà en certa mesura del PAM».