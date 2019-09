Detingut a Reus després de trobar quatre navalles i haixix a l'interior del cotxe que conduïa

Els agents van aturar el vehicle perquè estava obstaculitzant un carril de circulació

Actualitzada 12/09/2019 a les 13:54

Denunciat per conduir begut després de patir un accident

La Guàrdia Urbana de Reus va detenir el passat dimarts, 10 de setembre, un veí de la ciutat per un delicte contra la salut pública per tràfic de drogues. En concret, els agents van trobar quatre navalles, haixix i diners en efectiu a l’interior del cotxe que conduïa.Eren prop de les 17h quan els agents van aturar un vehicle amb tres persones en el seu interior perquè estava obstaculitzant un carril de circulació. Durant l'escorcoll es van localitzar quatre navalles. A més, al conductor del vehicle se li va localitzar, a l'interior d'un paquet de tabac, diverses peces de haixix en dosis preparades per a la seva venda. A més, en una ronyonera hi portava la quantitat de 420 euros en bitllets fraccionats de 5, 10, 20 i 50 euros.Davant dels fets, la Guàrdia Urbana va procedir a la seva detenció de l’home com a presumpte autor d’un delicte contra la salut pública.D'altra banda, ahir dimecres la Guàrdia Urbana va instruir diligències judicials a un veí de Mont-roig de 22 anys per un presumpte delicte contra la seguretat del trànsit per conduir sota els efectes de begudes alcohòliques. El jove conductor es va veure implicat en un accident de trànsit sense ferits: va perdre el control del vehicle Fiat Stylo que conduia i va pujar damunt la rotonda de l'Avinguda Riudoms amb el carrer Romaní. En la prova d’alcoholèmia va donar un positiu de 0,57 mg/l d'alcohol en aire aspirat.