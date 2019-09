L'EI recorda els líders polítics que «quan ho han necessitat, el poble hi ha estat»

Prop de 3.000 persones participen a la manifestació unitària del Camp celebrada a Reus

Actualitzada 11/09/2019 a les 21:36

Objectius per al nou curs

Entre 2.500 i 3.000 persones han respost avui a la convocatòria de l’Esquerra Independentista de les comarques del Camp (EI) en una manifestació unitària a Reus que, aquest cop, «hauria de servir per començar amb moltes ganes el nou curs, que arriba carregat de reptes i, sobretot, de problemes». I és que, segons ha valorat avui el portaveu de les organitzacions de l’EI, Edgar Fernàndez, «d’aquí a molt pocs dies tindrem les sentències» de l’1-O i «certament, el país no està organitzat. Això és un greu problema».Per a Fernàndez, «el govern català no està responent al mandat pel qual es va presentar a les eleccions del 21 de desembre, que era materialitzar el resultat del referèndum». Per tant, la marxa d’aquest 11 de setembre, que ha arrencat des del Mercat Central poc abans de les vuit del vespre i ha resultat, de nou, multitudinària, «ha de servir per crear sinergies noves per començar aquesta nova etapa del procés amb valentia, amb ganes i amb organització».Durant el recorregut, precedit per una estelada de grans dimensions i que ha transcorregut pels carrers del nucli, s'han pronunciat proclames d’«independència, socialisme i feminisme», «avui, com ahir, la unitat és el camí» o «ERC i Convergència, se’ns acaba la paciència». En relació al missatge que voldria fer arribar als líders polítics i, també, als partits que governen la ciutat, Fernàndez ha apuntat que «el missatge és molt clar» i ha dit que «quan els líders polítics del país ho han necessitat, el poble hi ha estat. El que no pot ser i el que no és acceptable és que, quan el poble hi és, els governants no hi siguin».«Aquest és el principal repte que tenim», ha afegit el portaveu de les organitzacions de l’EI, que ha precisat que «si la gent hi és, i sí que hi és, llavors els líders polítics, i especialment el govern català, ha de respondre i ha de ser valent». «La gent hi som i, moltes vegades, al final, depèn d’ells», ha conclòs.La manifestació s'ha desenvolupat sense incidències i en un ambient de reivindicació. L’EI havia detallat, en la crida feta la setmana passada per participar a l’acte, els tres objectius que les seves organitzacions es plantegen de cara al període obert a partir de la Diada: «Seguir acumulant forces en la lluita contra l’estat espanyol, assenyalar la traïció del sobiranisme governamental i construir un programa polític de la unitat popular».