Mas Carandell augmenta la seva oferta formativa aquest curs a Reus

Les inscripcions ja es poden formalitzar a través d'Internet o presencialment

Actualitzada 10/09/2019 a les 15:32

Oferta formativa

Mas Carandell ofereix per aquest curs acadèmic 267 cursos, que representen un 12% més de propostes en relació l’any anterior. La modalitat que més incrementa el seu nombre d’accions formatives és la presencial que passa de 89 a 127 cursos. L'oferta formativa es pot consultar mitjançant la nova edició de la revista Informa’t repartida en diversos punts de Reus o a través de la seva pàgina web.En total s'ofereixen unes 4.000 places i la matrícula ja es pot formalitzar a través d'Internet, a través del cercador de cursos de la pàgina mascarandell.cat , o bé presencialment a la secretaria del Mas.Un 50.2% dels cursos que s'oferten es duen a terme a través d'Internet mentre que un 47.6% es faran de manera presencial i un 2.2% són semipresencials. Principalment, es tracta de formació contínua dissenyada amb l’objectiu de promoure la millorar de la qualificació de professionals de les empreses del territori.Entre els cursos que s’ofereixen hi ha relacionats amb l’Administració i gestió, Comerç i màrqueting, Plans d’igualtat a les empreses, Educació i formació o Gestió de persones, entre d'altres.Mas Carandell també ofereix formació professionalitzadora, acreditada i reconeguda oficialment, a més de programes adreçats preferentment a persones en situació d’atur. També s'ofereixen serveis d’orientació laboral com el Programa Treball als barris, l'Ubica't o els Espais de Recerca de Feina, entre d'altres.