La llum torna a la plaça Prim de Reus però l'avaria es repararà més tard

El quadre elèctric que afectava l’entorn del carrer Monterols s’arreglarà passat Misericòrdia

Actualitzada 10/09/2019 a les 10:42

L’empresa que s’encarrega de fer el manteniment de l’enllumenat públic a Reus va detectar, durant una inspecció duta a terme ahir al matí, «una avaria que feia saltar el quadre elèctric ubicat a la plaça Prim» i que, les darreres nits, havia deixat sense llum tant la mateixa plaça com el carrer Monterols i el seu entorn. Tot i que l’empresa només té constància d’incidències dimecres passat i dissabte, aquest diumenge tampoc no hi havia llum.Fonts municipals expliquen que, arran de la identificació de l’avaria, «s’ha deixat fora de servei la línia que feia el mal contacte, que es correspon amb un quadre auxiliar que només s’utilitza quan hi ha actes subsidiaris i no forma part de l’enllumenat públic». Un cop fet aquest pas, segons detallen les mateixes fonts, «s’ha restablert la llum pública» d’aquest punt.Tot i que la plaça Prim i Monterols ja no estiguin a les fosques, el problema encara no està solucionat i caldrà dur a terme més endavant una nova intervenció per donar per tancada la incidència. Des de l’Ajuntament concreten que «ara es mirarà de tornar a restablir la línia que s’ha deixat fora de servei» però apunten que això «serà més endavant, probablement passades les festes de Misericòrdia, tot i que no hi ha una data concreta». Operaris ja havien estat treballant en el mateix assumpte divendres però, en aquell moment, no el van poder solucionar tampoc de manera provisional.