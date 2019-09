Detingut per amenaçar de mort amb un martell una persona a Reus

Els fets es van produir la nit d'ahir dilluns al carrer Sant Tomàs

La Guàrdia Urbana de Reus va detenir ahir dilluns, 9 de setembre, una persona per amenaçar de mort una altra amb un martell. La persona en qüestió va quedar arrestada com a presumpte autora d’un delicte d’amenaces greus.Els fets es van produir a les 21.03h al carrer Sant Tomàs, al centre de la ciutat. En rebre l’avís, agents del cos policial municipal es can desplaçar al lloc i van trobar tant la víctima com un testimoni i el presumpte autor. Els policies van detenir l’individu i van instruir-li les corresponents diligències judicials.