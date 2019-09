Condueix una moto begut, provoca un accident a Reus i es nega a fer la prova d'alcoholèmia

La Guàrdia Urbana ha instruït diligències judicials a l’home, de 50 anys i veí de la ciutat

Un veí de Reus de 50 anys va ser enxampat conduint una motocicleta begut després de provocar un accident de trànsit ahir dilluns, 9 de setembre. La Guàrdia Urbana de la ciutat ha instruït diligències a l’home, el qual es va negar a sotmetre’s a les proves a l’etilòmetre de precisió.L’accident de trànsit es va produir a l’Avinguda Doctor Vilaseca de Reus i, sortosament, no va causar ferits. S’hi van veure implicats un turisme i una motocicleta conduïda pel denunciat, un veí de Reus de 50 anys. L’home va donar un positiu de 1,34 mg/l d’alcohol en aire aspirat a la prova de mostreig, però posteriorment es va negar a sotmetre’s a les proves a l’etilòmetre de precisió.El cos policial municipal va instruir diligències judicials a l’individu per un presumpte delicte contra la seguretat del trànsit per estar implicat directament com a responsable d’un accident, negar-se a realitzar les proves i conduir sota els efectes de begudes alcohòliques.