Comença la reorganització societària per traspassar l'Hospital Sant Joan al CatSalut

La tramitació de l’entitat de dret públic va «sobre calendari» i el govern de Reus vol envoltar-la «del més ampli consens polític»

Actualitzada 09/09/2019 a les 20:35

La FUNCA, el primer pas

La venda de Gecohsa

Ginsa i tota la primària

Els moviments per la creació de l’entitat de dret públic (EDP) a través de la qual el CatSalut ha d’assumir la gestió de l’Hospital Sant Joan de Reus i de l’atenció primària de Sagessa al territori entren, a tres mesos de finalitzar l’any, en una nova pantalla. El regidor de Salut i president del Sant Joan, Òscar Subirats, detalla al Diari Més que «en pocs dies calendaritzarem diferents consells d’administració que s’han de fer per començar a realitzar cessions de les branques d’activitat que s’haurien de dur a terme aquesta tardor. Estem fent la programació». Subirats concreta que «després de l’aturada d’estiu, tant l’Ajuntament de Reus com la Generalitat estem fent la feina que toca».«Hem superat la fase teòrica i ara s’inicia la d’execució, que es farà durant tot el darrer trimestre de l’any. És tot un joc de combinacions i tràmits que s’han de tirar endavant de manera paral·lela entre l’Ajuntament i la Generalitat per mantenir l’equilibri», precisa Subirats, i assegura que «s’està treballant tot al ritme previst». Per tant, «la creació de la nova entitat de dret públic es farà enguany i la intenció és que tota la tramitació es faci efectiva sense retards». «L’objectiu de la Generalitat continua sent el mateix i els terminis estan igual. Hi ha el conjurament per part de tothom que tothom complirà amb el seu àmbit per validar aquestes dates», conclou.Durant les gestions que queden, «l’interès polític» del govern de Reus, segons afirma el mateix regidor de Salut, és «que no sigui simplement un acord per majoria de govern en les juntes sinó que hi hagi el més ampli consens possible». «Vull que hi hagi els menys vots en contra possibles i que siguin per posicionament polític pur i dur» i, per això, «tinc per davant una feina, aquest trimestre, per explicar molt bé als partits de l’oposició el que anem a fer», apunta Subirats.Un dels primers passos que ja s’han realitzat, tal com va avançar aquest rotatiu, ha estat el de la dissolució de la Fundació per a la Investigació i la Prevenció del Càncer (FUNCA) per integrar-la a l’Hospital Sant Joan «i que pugui passar a incorporar-se a l’entitat de dret públic del CatSalut», tal com detallaven fonts de la FUNCA a l’agost, quan el canvi va consumar-se. La decisió l’havia pres el patronat de la FUNCA el 10 de juliol i implicarà una «cessió global d’actius i passius a favor de l’entitat Hospital Sant Joan de Reus SAM». L’Hospital subrogarà també tots els drets i obligacions de la Fundació, fet que comportarà una successió d’empreses per a la plantilla de la FUNCA, els treballadors de la qual passaran llavors a ser-ho del Sant Joan.Un altre dels camps que estan actius ara és el de la due diligence de l’Hospital Sant Joan, recentment encarregada a la consultoria Faura-Casas i que haurà de determinar la viabilitat del traspàs al CatSalut. Sobre aquesta qüestió, Subirats detalla que «és un requisit que posa sempre el Departament d’Economia quan ha de fer una compra d’aquest tipus. No és una auditoria sinó, per explicar-ho de manera senzilla, una mena de prova conforme la compra de la societat es fa en les condicions establertes».«No es tracta de saber exactament quins són els comptes, ni de comprovar si és rendible, sinó que serveix per decidir la idoneïtat de l’operació econòmica en els termes que s’han tractat en la negociació», afegeix el regidor de Salut. La due diligence l’elabora la planificadora de mercat i es fa tenint en compte l’activitat que s’aborda, segons precisa Subirats, que en aquest cas és sanitària i, per tant, no persegueix estrictament la generació de benefici econòmic sinó el servei. El volum d’activitat anual de l’Hospital s’enfila als «120.000 i escaig milions d’euros».En relació a la venda de Gecohsa, que resta pendent de traslladar-se a la realitat, Subirats apunta que «no s’ha produït encara físicament però ja està avançada» i detalla que «el saldo és positiu a favor de l’Ajuntament de Reus». La concessió per a Móra d’Ebre, que ja va finalitzar l’any passat, continua prorrogada a l’espera de la materialització de la compravenda.En l’anterior mandat, de manera reiterada, el govern de Reus va assegurar que el traspàs del Sant Joan no implicaria la pèrdua de drets dels treballadors de l’Hospital, els quals mantindrien el conveni laboral propi, i Salut corroborava que els subrogarà en les condicions vigents. Sobre el conveni que vincula Sagessa i la Universitat Rovira i Virgili (URV), en el sentit de ser el Sant Joan un hospital universitari, el Departament de Salut també ha assegurat algun cop que «no hi ha cap canvi previst i, pel que fa als acords, es mantindran».El traspàs al CatSalut abastarà, tal com van concretar fonts de Sagessa al seu moment, a més de l’Hospital Sant Joan, també Ginsa i tota la primària de Sagessa, que passa per l’Hospital Lleuger Antoni de Gimbernat de Cambrils, el CAP de Riudoms, el de Vandellòs i l’Hospitalet, el de La Selva i el Marià Fortuny de Reus. El ple del Parlament va validar, en sessió del febrer, el Decret llei 1/2019, que permet la Generalitat i les entitats financeres del sector públic formalitzar operacions d’endeutament mentre no s’aprovin els pressupostos per al 2019, els quals es troben prorrogats. Un dels seus apartats feia referència directa a l’Hospital Sant Joan de Reus, i acordava apartar fins a 62.700.000 euros per la seva futura entitat de dret públic.