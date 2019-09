Usuaris de l'Hospital de Reus salten la mitgera i quatre carrils per aparcar al Tecnoparc

L’Ajuntament titlla d’«acte d’imprudència i d’incivisme» la conducta i espera que la gestió del pàrquing subterrani i la creació del de terra hi posin solució

Actualitzada 09/09/2019 a les 10:02

Vorera i carril bici

La imatge es repeteix cada dia: persones travessen a peu des de la zona de l’accés a les Urgències de l’Hospital Sant Joan cap al Tecnoparc, i a la inversa, esquivant els vehicles que circulen per la carretera de Bellissens i saltant la mitgera que separa els quatre carrils de què disposa la via. De vegades, si els vianants ja han entrat a la calçada, els cotxes han de frenar per cedir-los el pas. N’hi ha que porten bosses de la compra i alguns que, fins i tot, salten amb la bicicleta en braços o amb maletes. El pas zebra més proper es localitza a la rotonda de l’Hospital i té un polsador a través del qual és possible demanar el pas, pròxim a la zona de Mas Pellicer però més allunyat de les Urgències i del Tecnoparc, i no tots el fan servir.L’Ajuntament és coneixedor de la situació i qualifica d’«acte d’imprudència i d’incivisme per part dels vianants» la conducta de travessar la carretera per llocs no condicionats i saltar la mitgera. Té constància, en concret, que la majoria de les persones que travessen per aquí «són usuaris de l’Hospital que busquen aparcament al Tecnoparc».Fonts municipals recorden que el mateix Ajuntament «va construir fa uns anys una vorera i carril bici entre Mas Pellicer i el Tecnoparc, que és la que haurien de fer servir els vianants que circulen entre l’Hospital i el Tecnoparc». A l’altra banda de la carretera de Bellissens, la de la façana del Sant Joan, però, el carril bici queda tallat una vegada passat l’equipament sanitari en direcció a l’Institut d’Horticultura.Fins al moment, «tot i tractar-se d’un perill, no s’ha registrat cap accident» motivat per aquestes circumstàncies, tal com detallen les mateixes fonts. L’Ajuntament espera que «el canvi de gestió i els nous preus públics de l’aparcament de l’Hospital, i l’arranjament de l’àrea d’aparcament» de terra, previst per al setembre, «han de contribuir a resoldre aquesta situació».