Queixes a Mas Iglesias per la parada de bus de la Línia 60 eliminada

Els presidents de les dues associacions veïnals de la zona no entenen per què no s’ha desplaçat la marquesina a un lloc pròxim

Actualitzada 09/09/2019 a les 12:01

La complicitat de grups polítics

A partir d’avui, l’autobús de la Línia 60 deixarà de passar pel carrer Maria Aurèlia Capmany, a Mas Iglesias, i, en conseqüència, la parada ubicada en aquesta zona deixarà d’existir. La decisió l’ha pres Reus Mobilitat i Serveis per donar més recorregut a la línia. És per aquest motiu que els veïns de Mas Iglesias reivindiquen que l’Ajuntament rectifiqui aquesta decisió i, almenys, desplaci la parada uns metres més avall, a l’avinguda de Salou, per on passa el nou recorregut de la Línia 60.L’Ajuntament va anunciar dilluns passat que hi havia algunes línies del servei municipal de transport que es veurien modificades coincidint amb l’inici del curs escolar. D’aquests canvis, el més destacat és el de la Línia 60 al seu pas per Mas Iglesias per tal de fer arribar aquest servei fins a la urbanització Mercader i a la Biblioteca Pere Anguera. Per fer-ho, ha canviat el recorregut, deixant sense servei la parada del carrer Maria Aurèlia Capmany. A canvi, el consistori ha creat una parada davant la Biblioteca Pere Anguera i una altra a la urbanització Mercader, a la plaça de Marià Manent.El president de l’Associació de Veïns El Roserar, Francesc Jornet, argumenta que «ningú ens va notificar formalment res» i afegeix que «era un rumor que anava corrent però quan ho hem sabut oficialment ha estat amb els cartells que han enganxat a la parada», en aquests es detalla que a partir del 9 de setembre –avui– el bus deixarà de passar per aquest punt i s’informa de dues parades pròximes per agafar-lo, a Eduard Toda i a la urbanització Mercader.Abans, aquest carrer comptava amb dues parades però «entenem que les dues no feien falta i vam dir a l’Ajuntament que podia treure’n una, i així ho van fer, però una que tenim a prop i que l’eliminin, vol dir que no es preocupen dels barris», explica Jornet. Ara, per anar a l’Hospital els usuaris que utilitzaven aquesta parada han d’agafar l’autobús a Eduard Toda, uns metres més amunt. Però per viatjar al centre de la ciutat han de moure’s a la Biblioteca. «Estic d’acord que si el bus ha d’anar a la biblioteca, no passi per aquest carrer, però que desplacin la parada uns metres més avall, a l’avinguda de Salou que per allí sí que passa el nou recorregut», comenta Jornet.En la mateixa línia que Jornet es troba el president de l’AVV de Mas Iglesias, Jordi Balust, qui diu que «trobo molt bé el reajustament que han fet, per donar més serveis a zones que fins ara no tenien el bus tan a prop, però el més normal era que desplacessin aquesta parada a l’avinguda de Salou». «El més coherent era reposicionar-lo perquè si ja has fet la inversió de posar una marquesina, ara no t’he sentit que l’eliminis», argumenta Balust. Per la seva banda, Jornet lamenta que «no hi ha hagut manera de parlar amb la regidora corresponent» però afegeix que «hem contactat amb alguns grups polítics i ho portarem al plenari».Un altre barri afectat per aquest nou recorregut és el Fortuny, tot i que la presidenta de l’Associació Veïnal Amics del Barri Fortuny, Pepita Roig, creu que «els canvis han millorat la connexió, ara llocs com la urbanització Mercader que feia anys que no passava l’autobús per aquí».