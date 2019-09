Més de 2.500 alumnes reusencs rebran una subvenció per al menjador escolar aquest curs

S'han concedit 349 ajudes més respecte l'any passat

Actualitzada 09/09/2019 a les 15:57

Uns 2.656 alumnes es beneficiaran aquest curs 2019-2020 dels ajuts al menjador escolar que gestiona la Regidoria de Benestar Social de l'Ajuntament de Reus. Aquest any, la xifra ha augmentat amb 349 ajudes més que l’any passat.El consistori va rebre un total de 3.571 sol·licituds, de les quals 2.656 han estat resoltes de manera favorable i 601 han estat denegades. En queden pendents de resoldre 314, per requeriments de documentació complementària o altres motius.Aquest curs escolar començarà amb 349 alumnes més, respecte l'any passat, que rebran l’ajut del menjador. Una xifra que creix per segon any consecutiu, ja que al curs 2018-2019 van rebre l’ajut 206 alumnes més que el curs 2017-2018.Enguany, per primer cop l’Ajuntament de Reus complementarà la subvenció que concedeix la Generalitat de Catalunya a alumnes de centres d’educació especials de la ciutat, per tal que el cost del menjador escolar per a les famílies sigui el menys possible.