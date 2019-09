La plaça Prim i el carrer Monterols de Reus es queden sense llum

L’empresa de manteniment busca una avaria en un quadre elèctric proper

Actualitzada 09/09/2019 a les 10:38

Operaris de l’empresa encarregada del manteniment de l’enllumenat públic a Reus treballaven aquest divendres al matí per resoldre un problema centrat en un quadre elèctric que, com a mínim des de dimecres i de manera intermitent, està deixant a les fosques la plaça Prim, el carrer Monterols i el seu entorn. El darrer episodi va produir-se ahir, quan la zona va quedar-se sense llum, tan sols il·luminada pel rellotge de Borges, aparadors de comerços i per les bombetes dels establiments de restauració que tenen terrasses a la plaça i que, a darrera hora del dia, romanien encara oberts. El problema afectava fanals i focus però no els habitatges, on en tot moment hi hauria hagut electricitat.Localitzar i reparar el problema en aquest quadre elèctric concret hauria de servir, doncs, per resoldre la situació tant pel que fa a la plaça Prim com al carrer Monterols i el seu entorn. Els operaris realitzaven proves de llum divendres i confiaven haver deixat la instal·lació a ple funcionament i posar fi a les intermitències el mateix dia, però ahir tampoc no hi havia llum. En setmanes anteriors, almenys un tram del raval de Jesús també s’havia quedat algun cop sense il·luminació.A darrera hora del vespre, a la plaça Prim, especialment durant el període d’estiu i quan fa bon temps, s’acumulen veïns que seuen als bancs i es connecten per fer servir el sistema de wi-fi municipal. El carrer Monterols registra també un cert trànsit, a les nits, entre Mercadal i Prim.