Endolls sense proteccions a l'espai de pediatria del CAP Sant Pere de Reus

La instal·lació oferiria servei a un taulell d’atenció que va ser desmantellat

Actualitzada 09/09/2019 a les 09:53

Una usuària de les instal·lacions del CAP Sant Pere denuncia la «manca de proteccions» als endolls de la part de l’edifici on s’ubiquen les consultes de pediatria. La dona ha fet arribar un escrit al Diari Més on lamenta que «és curiós que tots els endolls estiguin desprotegits» i detalla que «tots són a l’alçada dels dits dels nens petits», com ho són els pacients que acudeixen a aquestes consultes de pediatria. L’escrit s’acompanya de diverses imatges al voltant d’on hi ha les consultes de pediatria i on es pot veure que els endolls es troben al descobert i localitzats a molt poca distància del terra, accessibles també per als nens de curta edat.Els endolls, que estan col·locats a tocar de línies de connexió a internet o telèfon, serien el resultat d’haver dut a terme el desmantellament d’un anterior taulell d’atenció als pacients que es trobava aquí i que va desaparèixer coincidint amb la centralització d’aquest servei a l’entrada de l’edifici. Els endolls i les connexions, però, no s’han retirat i la instal·lació continua tal com es trobava quan oferia servei al taulell.No està clar, amb tot, que els endolls tinguin corrent elèctric. Però, com que tampoc no compten amb cap indicatiu, han generat inquietud entre els usuaris. Col·locar proteccions a les connexions o fer desaparèixer la instal·lació, si és que està en desús, acabaria amb el problema. El CAP Sant Pere, en la unió de l’Àrea Bàsica de Salut (ABS) Reus 1 i l’ABS Reus 2 tindria una població de referència de pràcticament 5.500 nens.