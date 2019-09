El Lleó petit de Reus serà lliurat a la ciutat en un acte el 23 de setembre

La cita institucional, al saló de plens, representarà l’adéu del cap de colla

Actualitzada 09/09/2019 a les 19:19

El Saló de Plens de l’Ajuntament de Reus acollirà l’acte institucional de lliurament del Lleó petit a la ciutat el pròxim 23 de setembre, a dos quarts de sis de la tarda. La cita coincidirà amb el comiat del cap de colla del Lleó, Josep Lluís Rius, que deixa el càrrec i farà el traspàs a Daniel Domínguez i Gerard Rull. L’acte comptarà, entre altres, amb la intervenció de l’alcalde de Reus, Carles Pellicer, i d’altres membres de la corporació municipal, i hi haurà alguna sorpresa. «Quan vam idear el projecte del Lleó petit, ja sabíem que l’acabaríem donant. Ha estat ben rebut, la ciutadania l’ha de tenir, i aquest és el millor moment per fer-ho», concreta Rius. La data s’ha triat perquè «el Seguici Petit surt després des de la porta de l’Ajuntament i el Lleó petit hi participarà havent estat ja lliurat a la ciutat».En relació al balanç de la seva etapa com a cap de colla, Rius precisa que «és un 80% positiu» i que «el Lleó s’ha acostat molt més a la ciutat, ha incrementat la seva presència a molts llocs on abans no hi era i ens hem adonat que, a les xarxes socials, ha crescut moltíssim. Hem progressat a tots els àmbits». «Quan estem a plaça, és increïble la quantitat de gent que s’acosta a veure el Lleó, tant el gran com el petit, les cares que posen», afegeix Rius, que diu que «això ho valorem molt i qui ocupi el càrrec a partir d’ara no contemplarà cap més escenari que continuar en aquesta línia». Rius, que abans havia estat també amb els gegants, agraeix especialment el suport a Iván Cabrera, Daniel Domínguez i Josep Rull.