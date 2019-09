Bärhof Ensemble enceta la residència d'artistes de tardor de Cal Massó

El grup crearà, assajarà i enregistrarà un nonet del qual oferirà una mostra oberta i gratuïta

Actualitzada 09/09/2019 a les 14:14

Sis projectes presentats

Cal Massó acull des d’avui i fins al 15 de setembre la formació de cambra Bärhof Ensemble, a la primera residència d’artistes de tardor. Aquest grup cambrístic format per 9 músics joves nascuda a partir de la Jove Orquestra Nacional de Catalunya (JONC) s’instal·larà durant aquesta setmana a l’equipament per a crear, assajar i enregistrar noves obres.Els integrants d’aquest grup són Jaume Guri, violí; Ariadna Bataller, viola; Laura Peribañez, cello; Anna Cristina Grau, contrabaix; Cèlia Salas, flauta; Mierai Góngora, oboè; Lluís Casanova, clarinet; Clara Marimón, trompa; i Clara Canimas, Fagot. Aquest artistes treballaran matí i tarda un nonet creat especialment per ells i enregistraran aquesta nova peça. La residència culminarà amb una mostra oberta de la seva creació el 15 de setembre a les 18 h. El concert pora per títol La primera il·lusió i constarà de dues parts, el nonet composat per Jordi Cornudella i un segon nonet Op.31 de Louis Spohr.La de Bärhof Ensemble va ser una de les candidatures que s’hi van presentar. En concret, Cal Massó va rebre dues candidatures de circ, dues de dansa i moviment, una de música (de cambra) i 1 de teatre físic. El centre va valorar que totes les propostes integressin el que demanaven a la candidatura i van quedar eliminats un projecte de circ i un de dansa i moviment.Va ser aquí on una comissió de valoració d’experts va analitzar cada proposta tenint en compte les diferents variables i criteris com ara la disciplina artística, la qualitat de la proposta, el currículum i trajectòria dels artistes, l’encaix amb l’espai de Cal Massó o el calendari entre d’altres. En principi, aquesta residència de tardor té un termini màxim de 3 mesos, el que permetien des del centre era seleccionar més d’un guanyador sempre que el temps del projecte possibilités.Finalment, van escollir tres propostes per a fer les residències de tardor d’enguany. Els primers van ser Bärhof Ensemble. Clara Cortés i Moritz Grenz, una parella que crearà un espectacle de circ anomenat Let’s see what they cook over there, faran la residència del 4 al 17 de novembre, amb sessions obertes durant el procés creatiu i una mostra final. Al seu torn, Antonela Cassarotti crearà la seva nova peça de dansa Difuminar una línea inexistente, tot i que des del centre detallen que «aquesta residència està en stand by perquè segurament l’han acceptat en una escola a Madrid» i, per tant, han de veure si poden combinar els dos calendaris. La residència d’artistes és pionera a la ciutat, on encara no hi ha cap altre centre que ho faci i a Catalunya «molt pocs», tal com comenta Marta Grau, tècnica del projecte.