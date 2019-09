Roldán veu el projecte de Cs més fort que mai malgrat les últimes sortides

En declaracions durant una visita a Reus ha assenyalat que «s'ha incorporat molt talent nou» a la formació

Actualitzada 07/09/2019 a les 17:02

La portaveu de Ciutadans, Lorena Roldán, ha afirmat que el projecte de la formació taronja «està més fort que mai» i malgrat les noves baixes anunciades aquest dijous per l'exportaveu d'Hisenda del partit Francisco de la Torre i l'eurodiputat Javier Nart.En declaracions als mitjans durant una visita a Reus (Baix Camp), Roldán ha assenyalat que igual que hi ha hagut sortides, també «s'ha incorporat molt talent nou» a la formació, la bona salut de la qual, ha assegurat, queda ratificada pels resultats de l'últim cicle electoral.Roldán ha recordat a més que aquells exdirigents, com d'altres membres que també han abandonat la formació recentment, com Toni Roldán, van participar de la decisió que ara critiquen de no investir el candidat del PSOE i president del Govern, Pedro Sánchez, en el seu moment.D'altra banda, i sobre la pròxima Diada, l'11 de setembre, Roldán ha apuntat que el grup parlamentari de Ciutadans ha demanat la compareixença del president de la Generalitat, Quim Torra, perquè expliqui «quant costarà als catalans la festa privada de l'independentisme, l'únic objectiu de la qual és dividir els catalans».La portaveu ha reiterat que Ciutadans no participarà en els actes institucionals de la Diada perquè són «excloents» en «deixar fora més de la meitat dels catalans».