El Centre de Lectura de Reus acull una conferència sobre la transició energètica

L’acte es va realitzar després de la concentració setmanal del grup ecologista 'Fridays for Future'

Actualitzada 07/09/2019 a les 18:30

El passat divendres, 6 de setembre, el Centre de Lectura de Reus va acollir la conferència titulada La transició energètica, llums i ombres, a càrrec d’Anton Soler Ferrater, metge i activista mediambiental; i Ramon Sans Rovira, enginyer industrial i impulsor de la transició energètica TE21. L’acte es va realitzar després de la concentració setmanal del grup ecologista 'Fridays for Future'.Un altre mode energètic és possible i necessari. Ho va deixar molt clar l’enginyer Ramon Sans Rovira, qui ha dedicat el seu temps des de la seva jubilació a investigar i demostrar el benefici de les energies renovables. Tots els resultats estan plasmats als seus llibres El col·lapse és evitable (2014) i La darrera oportunitat (2016).L’enginyer va començar la seva ponència explicant que energia és un bé social estratègic sobre el que actualment no en tenim cap control i destacant que els sistemes de generació i de consum actuals (petroli, gas, urani i carbó) perjudiquen greument el planeta. El consum de fòssils decreix un 1% anualment, mentre que l’aprofitament de les energies renovables augmenta un 2%, tot i això, Sans va dir que no és suficient ja que, segons els científics, només ens queden 10 anys per corregir-ho.Sans va alertar l’abús energètic realitzat en els darrers anys. El 2014 es va fer un ús mundial de 19 TWa i es preveu que el 2015 sigui de 28 Twa. Aquest abús ha comportat la reducció dràstica de les reserves fòssils que ens «obliga» a usar altres fonts infinites com la solar, eòlica, marina, hidràulica o geotèrmica. Segons Sans, les energies renovables són viables energèticament, climàticament, econòmicament i territorialment. Són la millor alternativa per evitar que es cremin diàriament 13,5 milers de milions de litres de petroli que provoca l’emissió de 70 milions de tones de CO2 cada dia.Per acabar de convèncer als assistents, Sans Rovira va mostrar un informe amb dades comparatives sobre l’estalvi econòmic i benefici climàtic sobre l’ús d’energies renovables a Catalunya, Baix Camp i Reus. Si Reus consumís el 100% del total de la seva energia aprofitada per les renovables, s’estalviaria 2.123 M€ en 25 anys. Aquest informe es pot trobar a http://transicio.energiaibosc.com/ Ramon Sans va concloure la seva ponència animant els assistents a «formar-nos mínimament per a ser més eficients» i «combatre el control energètic de les grans empreses». D’aquesta manera s’aconseguirà una transició distribuïda i participativa que beneficiarà el planeta.Per la seva banda, Anton Soler va destacar la importància de les accions realitzades pel moviment Fridays For Future arreu del món i va demanar «agafar de les mans als nostres pares, fills i avis i sortir al carrer per manifestar-nos els propers 20 i 27 de setembre i exigir als polítics accions que beneficiïn el medi ambient».