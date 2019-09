La plaça de la Sang de Reus incorpora més mobiliari i guanyarà arbres

L’actuació completarà la reforma integral que s’ha portat a terme a la zona

La plaça de la Sang ha incorporat, en les darreres setmanes, nou mobiliari. En concret, darrerament, s’hi han instal·lat bancs. La seva col·locació s’emmarca en el conjunt de la reforma de la plaça i el seu entorn més immediat, que va quedar enllestida a mitjans del mes de juliol. A grans trets, l’espai ha passat a ser bàsicament per vianants, el carreró de la Puríssima Sang s’ha convertit en un carrer a un sol nivell, amb prioritat per als vianants, i el carrer d’Arnavat i Vilaró ha ampliat voreres i ha eliminat la majoria de l’aparcament. En els pròxims dies, tal com precisen fonts municipals, està previst que es faci lloc a més arbres.La reforma integral de la plaça va tenir un preu de prop de 490.000 euros. Les feines que van donar per culminat el projecte se centraven en l’asfaltat del raval del Pallol. La mobilitat a la cruïlla del raval de Sant Pere amb el carrer d’Arnavat i Vilaró va quedar ordenada amb la posada en marxa de semàfors intel·ligents d’autoregulació del trànsit, com els que s’havien estrenat uns mesos enrere a la cruïlla del raval de Martí Folguera i el carrer del Vent.Els semàfors que s’han ubicat a la plaça disposen d’un sistema d’autoregulació que, de manera automàtica i sense la necessitat d’intervenció humana, recullen informació en relació a l’estat del trànsit al carrer i autoregulen el sistema semafòric. Estan vinculats a una càmera de detecció de cues, que envia la informació al semàfor, i podrà regular el pas de vehicles en funció de la densitat del trànsit.