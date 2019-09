La Llotja de Reus defensa el «rol neutral» de la institució en la fixació del preu de l'avellana

L'entitat lamenta l'actitud d'Unió de Pagesos i la convida a incorporar-se a la taula dels preus dels fruits secs

Actualitzada 06/09/2019 a les 19:40

La Llotja de Reus ha defensat aquest divendres el «rol neutral» de la institució en la fixació dels preus de l'avellana. Ho ha fet com a resposta a les crítiques que el sector li feia a començament de setmana denunciant que els preus marcats són insuficients i «per sota del preu de cost». En un comunicat, la institució ha assegurat que el preu que fixa és orientatiu i el resultat d'un consens entre els operadors del sector. A més, ha assenyalat que el procés està marcat per la llei de l'oferta i la demanda que governa l'economia de mercat. També ha lamentat l'actitud d'Unió de Pagesos per posar, diuen, novament en entredit la seva activitat. L'entitat ha subratllat que el sindicat agrari ha rebutjat diverses vegades formar part la taula dels preus dels fruits secs i els han tornar a oferir incorporar-se.En el comunicat han detallat que l'actual collita de l'avellana ha donat un producte de «reduïdes dimensions que orienta els preus a la baixa», una situació que, segons afirmen, no afronten altres zones productores. A més, han afegit que el sistema d'elaboració dels preus orientatius dels fruits secs a la Llotja de Reus se sotmet a un reglament que va ser debatut, perfeccionat i implantat a partir dels treballs de la «taula dels preus dels fruits secs», coordinada per la Conselleria d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat. Aquesta taula estava formada per representants del mateix Departament, dels sindicats agraris Unió de Pagesos i Joves Agricultors, operadors del sector i la mateixa Llotja.Finalment, des de la Llotja de Reus conclouen que continuaran amb la seva activitat reguladora, actuant de manera independent i equànime en benefici de la transparència dels mercats.