L'execució del polilleuger del Cèlia Artiga de Reus està al 40% i acabarà al febrer

Reus Esport i Lleure fixa a la primavera de 2020 l’entrada en funcionament de les instal·lacions

Actualitzada 06/09/2019 a les 09:02

El del Joan Rebull

Les obres per aixecar el pollilleuger de l’Escola Cèlia Artiga, que es van posar en marxa a l’abril, avancen segons el calendari previst. Actualment ja han superat el 42% d’execució i mantenen la previsió que els treballs de construcció finalitzin entre gener i febrer del pròxim 2020, i que el polilleuger estigui ja plenament operatiu la primavera de 2020. La intervenció l’està executant l’empresa Voracys SL, i compta amb un pressupost d’adjudicació d’1.198.465,69 euros.El nou equipament disposarà d’una superfície de 2.245 metres quadrats amb una pista poliesportiva de 22x44 metres, apta per a la pràctica de les modalitats esportives de sala, inclosos el patinatge i l’hoquei patins. L’alcalde de Reus, Carles Pellicer; el regidor d’Esports, Josep Cuerba; i el regidor de Cultura i Educació, Daniel Recasens, van visitar ahir l’obra per comprovar el correcte avanç dels treballs, que l’Ajuntament tirant endavant a través de l’empresa municipal Reus Esport i Lleure.Paral·lelament, l’empresa municipal acaba de començar la construcció del polilleuger del Joan Rebull, localitzat al barri Niloga. Reus Esport i Lleure SA va adjudicar a Construccions Jaén Vallés SL el contracte per a la construcció d’aquest altre equipament per un import de 1.210.321,99 euros. El contracte preveu una durada de les obres de 10 mesos i mig. Actualment s’està en la fase inicial de l’obra, amb la neteja i treballs preliminars.El polilleuger de l’Escola Joan Rebull tindrà una superfície de 2.565 metres quadrats amb una pista poliesportiva de 22x44 metres, que també serà apta per a la pràctica de les modalitats esportives de sala, inclosos el patinatge i l’hoquei patins. Reus Esport i Lleure treballa amb la previsió que aquest polilleuger entri en funcionament a l’inici del curs 2020-2021.L’ús social dels nous polilleugers –que seran un total de quatre a la ciutat un cop s’activin aquests dos que ara s’aixequen– seguirà la línia dels que ja existeixen, amb una distribució de tres franges horàries. Hi haurà horari escolar (per activitats docents pròpies del centre escolar o, puntualment, de centres escolars propers), horari extraescolar (de dilluns a divendres al migdia i en horari correlatiu a l’escolar a la tarda, també per a competicions escolars els dissabtes al matí) i, finalment, un horari social d’ús esportiu per a projectes i programes municipals, entitats esportives, veïnals i activitats d’esport per a tothom (de dilluns a diumenge).