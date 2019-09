Instal·len comptadors intel·ligents d'aigua a més de 20 barris i 8 polígons de Reus

Aigües de Reus ha reemplaçat fins ara 19.500 aparells convencionals per electrònics i espera fer el total de 50.000 en 5 anys

La progressiva implantació de comptadors electrònics ha dotat ja d’aquest sistema més de 20 barris i fins a 8 polígons de la ciutat. En detall, tal com precisen fonts municipals al Diari Més, en les primeres fases d’expansió del servei s’han col·locat prop de 19.500 dispositius intel·ligents que reemplacen els models convencionals. La previsió amb què treballa Aigües de Reus és que el global dels 50.000 comptadors que integren el parc reusenc puguin quedar renovats en un període màxim de cinc anys, abans de 2025. S’espera un ritme d’entre 5.000 i 7.000 aparells canviats cada any, en funció dels plans d’inversions.El mecanisme dels comptadors intel·ligents implica avantatges en relació als dispositius ordinaris els quals se centren, principalment, en dotar els abonats d’eines per conèixer la concreció del seu consum. Permeten la telelectura, un sistema que fa possible que els usuaris accedeixin a temps real al seu consum d’aigua i configurin alarmes que els avisin per correu electrònic o sms, per exemple, en cas que se superi un consum prefixat o si hi ha cap fuita.A través de l’oficina virtual d’Aigües de Reus –el web d’Aigües ofereix un tutorial per desplegar totes les funcions dels aparells–, les llars poden entrar al seu perfil de consum i saber amb exactitud quant gasten per períodes mensuals, setmanals, diaris o per hores. Els comptadors electrònica es poden configurar per alertar els usuaris si es produeix cap incidència relacionada amb l’ús de l’aigua. A través d’aquesta nova tecnologia, se suprimeix la lectura ordinària dels dispositius que havien de fer els agents i es prevé, amb això, qualsevol tipus d’errada.El desplegament dels dispositius intel·ligents va iniciar-se en zones perifèriques, com són els polígons industrials i els àmbits residencials amb estructura de cases aparellades o unifamiliars, i està avançant cap al centre de la ciutat. Entre els barris i urbanitzacions que ja compten amb el sistema hi ha Mas Carpa, Jardins de Reus, Xalets Quintana, Sant Joan, El Pinar, Mineta, Gaudí, Immaculada, Clarisses, la Pastoreta, Pelai, Misericòrdia, Blancafort, Aigüesverds, Montserrat, Juroca, Lledoners, Mas Iglesias, Fortuny o Mas Abelló. Els comptadors electrònica es van presentar a la ciutadania en diverses sessions específiques celebrades ja l’any passat.Pel que fa als polígons, tenen comptadors electrònics al seu servei les empreses localitzades a almenys el Mercat del Camp, el Tecnoparc, el polígon Dyna, Granja Vila, Illes Medes, Mas Sunyer, AgroReus i Mas de les Ànimes. Precisament els denominats grans usuaris, entre els quals hi ha empreses, institucions i escoles de la ciutat van ser els primers en posar a prova els comptadors intel·ligents, els quals Aigües de Reus va començar a implantar més d’una dècada enrere. Es considera gran usuari un abonat quan registra habitualment un consum de més de 150 metres cúbics. En aquell moment, abans del salt que ha representat l’activació de l’oficina virtual d’Aigües de Reus, els comptadors permetien obtenir informació detallada del consum i s’emmagatzemaven dades i històrics de diversos anys, amb la idea d’analitzar rigorosament el perfil de consum.De manera paral·lela als treballs de renovació física del parc de comptadors, s’han col·locat, en zones estratègiques, concentradors que han de possibilitar la recollida dels senyals que emeten els aparells i fer-los arribar als servidors de les oficines centrals. El projecte s’emmarca en la línia d’inversions tecnològiques que Aigües de Reus du a terme «per disposar d’unes infraestructures modernes i oferir als seus abonats un millor servei en el seu dia a dia.»