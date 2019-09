Els vols de TUI a Bournemouth, en paquets de vacances o sols

L’aerolínia no descarta oferir places des de Reus si en quedessin de lliures

Actualitzada 05/09/2019 a les 21:52

Els vols que l’aerolínia TUI ha programat entre Bournemouth i Reus a partir del maig de 2020 es comercialitzaran com a part de paquets de vacances i també de manera individual. Fonts de l’aerolínia detallen al Diari Més que «aquesta nova ruta servirà principalment als clients de vacances completes amb TUI» tot i que «l’opció de vols Reus-Bournemouth pot acabar estant disponible a mesura que s’acosti l’operativa, però serà seient per seient i subjecte a la disponibilitat».TUI ha començat a comercialitzar bitllets per a la connexió, que desplegarà entre l’1 de maig i el 30 d’octubre de 2020. Els vols s’operaran un cop a la setmana, sempre en divendres. La darrera vegada que la capital del Baix Camp va establir un enllaç amb aquesta turística localitat anglesa va ser l’any 2009, en forma de ruta regular de Ryanair que es va suspendre coincidint amb la campanya d’hivern i no va recuperar-se.TUI també està venent seients, en el marc de la pròxima temporada turística i a través del seu lloc web, per a moviments des de Londres Gatwick, Bristol, Cardiff, Birmingham, Doncaster, Newcastle, Manchester, Aberdeen i Glasgow amb Reus. Amb xifres d’aquest mateix 2019, TUI es perfila com una de les companyies de més pes a Reus, on ocupa la tercera posició en volum de passatgers per darrere de Ryanair i Jet2.com: n’ha mogut, en els primers set mesos de l’any, 109.199. El Regne Unit és el lloc de procedència que més viatgers deixa a l’Aeroport de Reus.